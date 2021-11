Đi rừng nhặt được viên “gân bò”, vỡ oà khi biết giá trị thật

Một nhà leo núi trong lúc cùng bạn đi thám hiểm ở vùng núi hoang vu thì vô tình tìm thấy một viên đá lạ. Vừa thấy hình dáng của viên đá, anh ta liền cho nó vào ba lô và mang về nhà. Sau khi về nhà, người đàn ông mới làm sạch viên đá cẩn thận và phát hiện ra rằng bề ngoài của nó rất kỳ dị. Nhìn qua thì mềm mại như một miếng "gân bò" nhưng thực ra rất cứng và nặng, không giống với những cục đá bình thường. Càng nhìn, anh ta càng cảm thấy viên đá này giống đá quý nên đã liên hệ với chuyên gia về các loại đá nhờ kiểm định. Vị chuyên gia xác nhận viên đá này thực sự là một loại đá mã não chỉ có tại sa mạc, thường được gọi là mã não Gobi. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng cho biết hình dáng tự nhiên của cục đá mà nhà leo núi nhặt được thực sự rất hiếm. Do đó, anh ta có thể bán được nó với giá thành cao. Đá mã não Gobi là một loại đá quý được rất nhiều người săn lùng. Nó không chỉ có giá trị lớn mà nó còn mang trên mình giá trị lịch sử rất lớn. Đá mã não Gobi được hình thành từ khoảng hàng trăm triệu năm trước khi dung nham dưới lòng đất phun ra một lượng lớn do sự thay đổi của vỏ trái đất. Trong quá trình đó, có vô số bong bóng được tạo ra, khi gặp lạnh, các bọt khí bị bịt kín đã tạo thành nhiều lỗ nhỏ trên bề mặt viên đá nên chúng mới có hình dáng độc đáo như thế. Mã não Gobi khá giống với đá pha lê và thành phần có chứa nhiều nguyên tố vi lượng. Nó chủ yếu được sản xuất tại các khu vực sa mạc Gobi, A Lạp Thiện, Tân Cương. Các nhà khoa học đánh giá mã não Gobi cực kỳ khan hiếm, có sản lượng ít và là nguồn tài nguyên không thể tái tạo nên giá thành rất cao. Họ cũng cho rằng mã não Gobi được gió cát tôi luyện, hấp thu tinh hoa của trời đất hàng trăm triệu năm nên có thể gọi nó là "xá lợi" của Trái đất. Năm 2001, một người đàn ông ở Bắc Kinh từng mua một viên mã não Gobi có hình khuôn mặt một cô gái dân tộc với giá ước tính khoảng 100 triệu NDT (khoảng 350 tỷ VND). Mỗi một viên mã não Gobi là tác phẩm duy nhất do thiên nhiên ban tặng, dù không được chạm khắc bởi bàn tay con người nhưng với vẻ đẹp bình dị, đơn giản ấy chúng càng thu hút được sự quan tâm và yêu thích của giới sưu tầm đá quý. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

