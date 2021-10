Nhặt được 3 cục đá đen sì, người đàn ông bỗng thành tỷ phú

Một người thợ mỏ 52 tuổi ở Tanzania, ông Saniniu Laizer đã liên tục gặp may mắn khi đào được 2 viên đá Tanzanite quý hiếm nhất thế giới nặng 9,2 kg và 5,8 kg vào tháng 6/2021, và mới đây ông lại đào được viên đá thứ 3 khác nặng 6,3 kg. Saniniu Laizer đã bán lại ba khối tanzanite cho chính phủ Tanzania với tổng giá trị lên đến 5,4 triệu euro (tương đương khoảng 143 tỉ đồng Việt Nam). Đây quả là một chuỗi may mắn đáng kinh ngạc, nhất là khi Tanzanite là loại đá cực kỳ hiếm. Một số đánh giá cho rằng loại đá này hiếm hơn kim cương đến 1.000 lần do chỉ có thể được khai thác trong vài dặm vuông ở Tanzania. Một chuyên gia mỏ địa chất địa phương ước tính rằng trữ lượng tanzanite trên thế giới sẽ nhanh chóng cạn kiệt trong vòng 20 năm tới. Điều này càng khiến viên "kim cương xanh tím" này trở nên thứ được săn lùng ráo riết. Đá Tanzanite được hình thành từ khoáng vật zoisite. Vẻ ngoài của Tanzanite bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tính đa dạng của nó, đá tanzanite có khả năng hiển thị các màu sắc khác nhau khi nhìn theo các hướng tinh thể khác nhau. Đá tanzanite chất lượng cao nhất có thể có màu xanh lam tương tự như màu sapphire mịn hoặc màu tím trong suốt. Cả hai màu sắc tím và xanh lam đều có thể dễ dàng nhìn thấy ở trang sức đá tanzanite khi nó được lắc nhẹ và nghiêng. Ánh sáng mát – như đèn huỳnh quang tương đương ánh sáng ban ngày – sẽ làm nổi bật màu xanh lam của tanzanite, trong khi ánh sáng ấm – giống như sợi đốt – sẽ làm cho nó có vẻ từ tím sang tím hơn. Đá Tanzanite chủ yếu được dùng để chế tạo trang sức, đây là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên Trái Đất. Loại đá này đã được biết đến để cải thiện sự năng động của cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, nó kích thích tái tạo tế bào. Mặt khác, tanzanite cũng hoạt động như một chất khử độc giúp thanh lọc máu và giải độc cho cơ thể hiệu quả. Khi nói đến việc xử lý các rối loạn ảnh hưởng đến tuyến tụy và lá lách, cũng như các vấn đề về tim, loại đá này cũng rất có ích. Với số tiền khổng lồ trong tay, tỷ phú người Tazania thay vì sống một cuộc đời xa xỉ đã quyết định cống hiến cho đất nước để cải thiện cơ sở hạ tầng và giúp đỡ những người dân còn khó khăn. Số tiền có được từ việc bán lại các viên tanzanite sẽ được cung cấp cho việc xây dựng trường học và trung tâm y tế ở Simanjiro, Tanzania. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

Một người thợ mỏ 52 tuổi ở Tanzania, ông Saniniu Laizer đã liên tục gặp may mắn khi đào được 2 viên đá Tanzanite quý hiếm nhất thế giới nặng 9,2 kg và 5,8 kg vào tháng 6/2021, và mới đây ông lại đào được viên đá thứ 3 khác nặng 6,3 kg. Saniniu Laizer đã bán lại ba khối tanzanite cho chính phủ Tanzania với tổng giá trị lên đến 5,4 triệu euro (tương đương khoảng 143 tỉ đồng Việt Nam). Đây quả là một chuỗi may mắn đáng kinh ngạc, nhất là khi Tanzanite là loại đá cực kỳ hiếm . Một số đánh giá cho rằng loại đá này hiếm hơn kim cương đến 1.000 lần do chỉ có thể được khai thác trong vài dặm vuông ở Tanzania. Một chuyên gia mỏ địa chất địa phương ước tính rằng trữ lượng tanzanite trên thế giới sẽ nhanh chóng cạn kiệt trong vòng 20 năm tới. Điều này càng khiến viên "kim cương xanh tím" này trở nên thứ được săn lùng ráo riết. Đá Tanzanite được hình thành từ khoáng vật zoisite. Vẻ ngoài của Tanzanite bị ảnh hưởng rất nhiều bởi tính đa dạng của nó, đá tanzanite có khả năng hiển thị các màu sắc khác nhau khi nhìn theo các hướng tinh thể khác nhau. Đá tanzanite chất lượng cao nhất có thể có màu xanh lam tương tự như màu sapphire mịn hoặc màu tím trong suốt. Cả hai màu sắc tím và xanh lam đều có thể dễ dàng nhìn thấy ở trang sức đá tanzanite khi nó được lắc nhẹ và nghiêng. Ánh sáng mát – như đèn huỳnh quang tương đương ánh sáng ban ngày – sẽ làm nổi bật màu xanh lam của tanzanite, trong khi ánh sáng ấm – giống như sợi đốt – sẽ làm cho nó có vẻ từ tím sang tím hơn. Đá Tanzanite chủ yếu được dùng để chế tạo trang sức, đây là một trong những loại đá quý hiếm nhất trên Trái Đất. Loại đá này đã được biết đến để cải thiện sự năng động của cơ thể và tăng cường hệ thống miễn dịch. Hơn nữa, nó kích thích tái tạo tế bào. Mặt khác, tanzanite cũng hoạt động như một chất khử độc giúp thanh lọc máu và giải độc cho cơ thể hiệu quả. Khi nói đến việc xử lý các rối loạn ảnh hưởng đến tuyến tụy và lá lách, cũng như các vấn đề về tim, loại đá này cũng rất có ích. Với số tiền khổng lồ trong tay, tỷ phú người Tazania thay vì sống một cuộc đời xa xỉ đã quyết định cống hiến cho đất nước để cải thiện cơ sở hạ tầng và giúp đỡ những người dân còn khó khăn. Số tiền có được từ việc bán lại các viên tanzanite sẽ được cung cấp cho việc xây dựng trường học và trung tâm y tế ở Simanjiro, Tanzania. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.