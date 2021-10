Windows 11 vừa chính thức ra mắt ở Việt Nam: Có gì đặc biệt?

Windows 11 được thiết kế để người dùng có thể tiếp cận những tiện ích yêu thích một cách nhanh chóng và hỗ trợ họ trên mọi khía cạnh khác nhau của cuộc sống, dù là làm việc, chăm sóc gia đình hay học tập. So với Windows 10, Windows 11 được Microsoft tập trung hoàn thiện về giao diện, với Start Menu hoàn toàn mới, các cửa sổ được bo tròn và nhiều ứng dụng cũng được lột xác. Trên Windows 11, menu Start được đưa vào giữa để truy cập nhanh nội dung, ứng dụng mà người dùng quan tâm, cũng như các tập đã xử lý gần đây nhất, dù trước đó họ truy cập trên thiết bị nào, Android hay iOS. Tính năng trò chuyện trong Microsoft Teams cho phép người dùng kết nối ngay với người trong danh bạ thông qua tính năng chat, gọi thoại hoặc video, không phân biệt nền tảng. Widget là bảng tin cá nhân hóa bằng công nghệ AI. Các tính năng mới trên Windows 11 như Snap Layouts và Groups giúp người dùng làm nhiều việc cùng một lúc, tối ưu hóa không gian màn hình. Với Desktop, người dùng có thể tạo các desktop tách biệt để hiển thị các bộ ứng dụng khác nhau.Các ứng dụng trên cửa hàng Android sẽ có trên Windows 11 (mặc dù không phải ngay lập tức) trong Microsoft Store. Gian hàng Microsoft Store đã được thiết kế lại và hỗ trợ một loạt ứng dụng Android như Adobe Creative Suite hay TikTok, Instagram…. Người dùng cũng có thể tìm thấy trò chơi, phim ảnh ngay tại Microsoft Store. Theo Microsoft, Windows 11 là phiên bản Windows thân thiện nhất do người khuyết tật tham gia xây dựng và dành cho người khuyết tật. Các công nghệ trợ năng như Trình tường thuật (Narrator), Kính lúp (Magnifier), Phụ đề (Closed Captions) và Nhận dạng giọng nói của Windows (Windows Speech Recognition) sẽ hỗ trợ những người dùng có mức độ khuyết tật khác nhau. Các biểu tượng của Taskbar được bố trí thoáng hơn. Các điểm cảm ứng được thiết kế lớn hơn để thay đổi kích thước, di chuyển cửa sổ dễ hơn. Công nghệ Haptics được đưa vào Windows 11 để nâng cao trải nghiệm sử dụng bút cảm ứng. Nhiều người dùng vẫn lo ngại về việc Windows 11 nặng, khi tải về sẽ khiến máy tính của họ bị chậm đi. Tuy nhiên nếu như thiết bị đáp ứng các yêu cầu cấu hình tối thiểu của Windows 11 thì đều có thể update phiên bản này. Ngoài ra, với cộng đồng game thủ, Windows 11 mang đến các tính năng tiên tiến như Auto HDR, hỗ trợ DirectStorage. Máy tính chạy Windows 11 được tích hợp sẵn ứng dụng Xbox để người dùng tìm, tải xuống và trải nghiệm hơn 100 trò chơi chất lượng cao với dịch vụ Xbox Game Pass. Không những thế, Windows 11 còn cho phép bạn thiết lập Desktop ảo theo cách tương tự như Mac OS, chuyển đổi giữa nhiều máy tính để bàn cùng một lúc để sử dụng cá nhân, cơ quan, trường học hoặc chơi game. Đây từng là vấn đề mang tới nhiều rắc rối trong Windows 10. Do là phiên bản đầu tiên của hệ điều hành Windows mới, vậy nên việc người dùng gặp lỗi trong quá trình sử dụng là điều không thể tránh khỏi. Microsoft cũng hiểu điều này và đã tạo ra một trang web tổng hợp một số vấn đề mà hãng này đã ghi nhận về Windows 11 và các phần mềm đến từ bên thứ ba. Mời các bạn xem video: Introducing Microsoft Surface Laptop 3.

