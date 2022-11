Voi Rốk quý hiếm sao Đắk Lắk lên phương án bảo tồn gấp?

Vào sáng ngày 24/11, ông Trần Xuân Phước, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng để hoàn tất thủ tục, đưa Voi Rốk (khoảng 30 tuổi) về trung tâm bảo tồn ở huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) để bảo bảo tồn, chăm sóc. Voi Rốk được một hộ dân ở huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) mua lại từ một đơn vị ở TPHCM khoảng 2 năm trước để nuôi dưỡng. Thời gian gần đây, do khu chăn thả chật hẹp, nên chủ voi có nguyện vọng giao Voi Rốk cho Trung tâm bảo tồn voi. UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt khoản viện trợ phi dự án bảo tồn cá thể voi nhà. Theo quyết định phê duyệt, nhà tài trợ là Tổ chức động vật châu Á (AAF) hỗ trợ số tiền 500 triệu đồng cho công tác cứu hộ. Mục tiêu là tiếp nhận và quản lý voi Rốk nhằm bảo đảm phúc lợi cho voi được sống trong môi trường và điều kiện phù hợp. Khoản tiền hỗ trợ cứu hộ voi Rốk sẽ được trích giao cho chủ voi. Trước đó, vào ngày 15/11, UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt khoản kinh phí hơn 55 tỉ đồng, phần lớn do Tổ chức động vật châu Á (AAF) tài trợ, nhằm triển khai mô hình hoạt động du lịch thân thiện với voi, chấm dứt các hoạt động du lịch cưỡi voi. Dự án hướng tới thay thế hoàn toàn hình thức du lịch cưỡi voi, đồng thời hỗ trợ chủ, nài voi và các trung tâm chăm sóc voi nhằm đảm bảo voi được bảo tồn, chăm sóc, kéo dài tuổi thọ. Thời gian thực hiện từ tháng 11/2022 - 12/2026 tại huyện Buôn Đôn (Vườn Quốc gia Yok Đôn, Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật; các công ty du lịch trên địa bàn) và huyện Lắk. Tổ chức AFF hỗ trợ kinh phí theo cam kết, trực tiếp quản lý và giám sát nguồn viện trợ, thực hiện tài trợ dự án thông qua các hoạt độn cung cấp chuyên gia, hỗ trợ kĩ thuật, tài chính... cho Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk, các tổ chức, cá nhân tham gia dự án. Vào tháng 12/2021, tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thoả thuận với AAF về việc tỉnh không tổ chức du lịch cưỡi voi, hội thi voi bơi, đá bóng, diễu hành trên đường... Kinh phí AAF hỗ trợ được tỉnh chi cho chủ và nài voi để bù đắp thu nhập giảm sút do dừng khai thác voi. Theo số liệu của Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật, quản lý bảo vệ rừng Đắk Lắk, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 37 con voi nhà, 80 - 100 con voi hoang dã. Số lượng cá thể voi hiện nay giảm 90% so với năm 1980. Từ năm 2004 tới nay, Tổ chức Animals Asia đã hợp tác cùng Trung tâm Bảo tồn Voi Đắk Lắk cử các chuyên gia chăm sóc voi quốc tế khám sức khỏe, tư vấn kỹ thuật chăm sóc và quản lý voi. Tháng 7/2018, Tổ chức Animals Asia tài trợ cho dự án chuyển đổi mô hình du lịch thân thiện với voi tại Vườn Quốc gia Yok Đôn trị giá 65.000 USD để chấm dứt du lịch cưỡi voi. Mời độc giả xem video: Voi chết do điện giật tại Bangladesh. Nguồn: THĐT1.

