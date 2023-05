Vô tình thấy hoa mọc trên gỗ, giật mình nhận ra “ngón tay của quỷ”

Mới đây, một cô gái đang dạo chơi trên bờ biển Cornwall thì vô tình bắt gặp một cây gỗ có hình thù kỳ lạ. Ban đầu cô gái cho rằng đây là những "bông hoa trắng" mọc trên cây gỗ mục, tuy nhiên sau khi quan sát kỹ hơn thì thực chất lại là những phần mai trắng cứng cáp như vỏ sò. Hóa ra đây không phải hoa mà là một loài vật quý hiếm được mệnh danh là “ ngón tay của quỷ”. Thực tế, những "bông hoa trắng" mà cô gái nhìn thấy là loài vật quý hiếm mang tên hà ngỗng. Chúng là loài có họ hàng với cua và tôm hùm, sống nhờ sinh vật phù du và những mảnh vụn trong nước.Hà ngỗng còn có nhiều tên gọi khác như ốc cổ ngỗng, đằng hồ, hay còn được gọi là “ngón tay của quỷ” vì có hình dáng như những ngón tay đen dài. Chúng là một trong những loại hải sản quý hiếm, rất có giá trị do những điều kiện đặc thù về môi trường sống. Các chuyên gia ước tính, số lượng lớn hà ngỗng bám trên thân gỗ có thể có giá trị lên tới hàng nghìn USD. Hà ngỗng là động vật giáp xác với thân dày, có phần giống móng vuốt có hình như kim cương. Chúng sống bám trên bề mặt cứng như đá, vỏ tàu trong vùng liên triều (phần bờ biển giữa lúc triều lên và xuống) và hẻm núi. Hà ngỗng được bán với mức giá khá đắt một phần do quý hiếm và quá trình khai thác khó khăn, nguy hiểm. Con người không thể nuôi hà ngỗng mà chỉ có biển khơi mới làm được. Ngư dân phải leo xuống từ vách đá cao chừng 100m với sợi dây thừng và chiếc đục. Người làm nghề khai thác cần có kinh nghiệm, khéo léo bóc gỡ, tránh để chúng bị rách trực tiếp khi tách ra khỏi đá. Hà ngỗng chết sẽ không thể tiêu thụ được. Ở Costa Vicentina, người dân có một câu nói: "Đừng bao giờ quay lưng với chúa khi bạn đánh bắt "ngón tay của quỷ". João Rosário, một thợ lặn giải thích rằng, Chúa coi trọng sức mạnh của biển cả. "Đi lặn bắt hà ngỗng mà lờ đi đại dương với những điều không ngờ tới thì rất dễ bị thương hoặc tử nạn. Rất nhiều trường hợp thợ lặn bị bất tỉnh và chết chìm đã xảy ra. Người may mắn thì có thể bị thương ở tay, chân hoặc trầy xước do đá sắc cắt qua bộ đồ lặn". Đặc sản đắt xắt ra miếng thu hút những kẻ mạo hiểm săn trộm khai thác triệt để dù luật pháp nghiêm cấm. Hà ngỗng sau đó được chuyển đến các nhà hàng phục vụ giới thượng lưu. Món ăn từ hà ngỗng chứa nhiều nguyên tố vi lượng, có vị ngọt và thơm ngon khó cưỡng. Thực khách từng thưởng thức miêu tả hà ngỗng đặc sắc hơn cả tôm hùm hay cua hoàng đế. >>>Xem thêm video: Kỳ lạ cây đơn độc mọc trên đảo muối giữa Biển Chết.

