Vô tình hớ hênh vòng 1, nữ streamer có tiếng bị “bay kênh” tức thì

Thời đại hiện nay, các nữ streamer có muôn vàn mánh khóe, chiêu trò để thu hút người xem. Điển hình là mới đây, một cô nàng lên sóng với một bộ trang phục cực kỳ mát mẻ, khoe tối đa lợi thế về vòng một to tròn cùng làn da trắng mịn của mình. Không phải vô ý, nữ streamer này trong suốt quá trình livestream đã không ngần ngại mà làm những động tác chỉnh sửa áo đầy gợi cảm khiến người xem "nhức mắt". Chưa dừng lại ở đó, nữ streamer còn thay bộ đồ cosplay gợi cảm hơn và cố tình tạo dáng cúi xuống camera và để lộ gần như hoàn toàn vòng 1. Chỉ ít phút sau đó kênh livestream của cô nàng bỗng chuyển màu đen và rơi vào trạng thái "mất màu", đây là án phạt cấm kênh đã được đưa ra, nhưng mức độ nặng nhẹ tới đâu thì vẫn chưa ai biết. Đây không phải là trường hợp đầu tiên các nữ streamer hớ hênh vòng 1 khi lên sóng. Cô nàng Penguin Girl không biết vô tình hay cố ý đã để lộ vùng nhạy cảm qua chiếc áo mỏng sau khi cởi chiếc áo khoác, cũng như tiến gần hơn tới camera. Tuy không tới mức quá lộ liễu, và có thể coi đây là một tai nạn, thế nhưng kênh của cô nàng đã bị cảnh cáo rồi "bug màu" vì sự cố trên Một nữ streamer khác là Trần Á (biệt danh: Fancy) đã từng để lộ vòng 1 khi đang giao lưu với người hâm mộ. Được biết, Trần Á là một hot girl, streamer có tiếng ở Trung Quốc trong mảng làm đẹp và thời trang. Trong lúc đang giao lưu với người hâm mộ, Trần Á đã giơ tay lên để chỉnh lại tóc. Lúc đó, nữ streamer đang mặc một chiếc áo crop top nên hành động giơ tay lên chỉnh tóc khiến vòng 1 của cô bị lộ trước mặt toàn bộ người xem. Cô nàng Xiang Xiang cũng đã gặp phải trường hợp không may trong lúc livestream. Và chính khoảnh khắc cúi người ấy, nàng streamer chẳng hay biết mình đã lộ ra vòng 1 vô cùng đầy đặn. Đương nhiên, kênh chat gần như bùng nổ và khoảnh khắc ấy đã được rất nhiều người chụp lại rồi chia sẻ lên các diễn đàn. Kể từ ấy, cái tên Xiang Xiang lại thêm phần nổi tiếng và lượng người xem cô trên sóng cũng tăng rõ rệt.

