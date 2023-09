Vô tình đụng trúng rùa răng đi lạc ở TP HCM: Loài “quý như vàng"!

Cá thể rùa răng này nặng khoảng 8 kg do chị Phan Hồ Phương Thảo (sinh sống ở phường An Phú, TP Thủ Đức) phát hiện trên đường. Sau đó, chị Thảo đã tự nguyện bàn giao nó cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM với mong muốn con vật được thả về môi trường tự nhiên. Rùa răng (Hieremys annandalii) là một loài rùa thuộc họ Rùa đầm Emydidae, phân bố tại nhiều địa phương ở miền Nam Việt Nam như Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau... Với chiều dài 50cm, cân nặng đạt đến 15 kg khi trưởng thành, đây là loài rùa lớn nhất trong các loài rùa đầm ở Việt Nam. Tên gọi rùa răng bắt nguồn từ nét đặc trưng của loài rùa này là có mỏ làm thành hai mấu nhọn hình dáng như hai chiếc răng nanh sắc nhọn ở hàm trên. Khi bị trêu chọc, rùa thường phản ứng bằng cách há mỏ hình răng để dọa. Mai rùa phồng, thuôn dài, màu nâu thẫm hay đen. Đầu rùa màu xám có những vết đốm đen và vàng, hàm màu vàng. Chân rùa dẹp, ngón chân có màng da, một đặc điểm chung của các loài rùa đầm. Rùa răng chủ yếu sống ở kênh rạch, ao hồ, đầm lầy, kể cả ruộng lúa nước nơi có dòng chảy chậm. Chúng ăn thực vật thủy sinh, trong điều kiện nuôi chúng còn ăn quả và các loại rau. Rùa răng được đánh giá là một loài có giá trị khoa học, thẩm mỹ, được nuôi ở nhiều vườn thú, khu bảo tồn ở khu vực và thế giới. Trong tự nhiên, số lượng rùa răng đã giảm sút mạnh trong những năm gần đây do nạn săn bắt, buôn bán và ô nhiễm môi trường. Rùa răng thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm. Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.

Cá thể rùa răng này nặng khoảng 8 kg do chị Phan Hồ Phương Thảo (sinh sống ở phường An Phú, TP Thủ Đức) phát hiện trên đường. Sau đó, chị Thảo đã tự nguyện bàn giao nó cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM với mong muốn con vật được thả về môi trường tự nhiên. Rùa răng (Hieremys annandalii) là một loài rùa thuộc họ Rùa đầm Emydidae, phân bố tại nhiều địa phương ở miền Nam Việt Nam như Đồng Nai, Kiên Giang, Cà Mau... Với chiều dài 50cm, cân nặng đạt đến 15 kg khi trưởng thành, đây là loài rùa lớn nhất trong các loài rùa đầm ở Việt Nam. Tên gọi rùa răng bắt nguồn từ nét đặc trưng của loài rùa này là có mỏ làm thành hai mấu nhọn hình dáng như hai chiếc răng nanh sắc nhọn ở hàm trên. Khi bị trêu chọc, rùa thường phản ứng bằng cách há mỏ hình răng để dọa. Mai rùa phồng, thuôn dài, màu nâu thẫm hay đen. Đầu rùa màu xám có những vết đốm đen và vàng, hàm màu vàng. Chân rùa dẹp, ngón chân có màng da, một đặc điểm chung của các loài rùa đầm. Rùa răng chủ yếu sống ở kênh rạch, ao hồ, đầm lầy, kể cả ruộng lúa nước nơi có dòng chảy chậm. Chúng ăn thực vật thủy sinh, trong điều kiện nuôi chúng còn ăn quả và các loại rau. Rùa răng được đánh giá là một loài có giá trị khoa học, thẩm mỹ, được nuôi ở nhiều vườn thú, khu bảo tồn ở khu vực và thế giới. Trong tự nhiên, số lượng rùa răng đã giảm sút mạnh trong những năm gần đây do nạn săn bắt, buôn bán và ô nhiễm môi trường. Rùa răng thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm . Mời quý độc giả xem thêm video: Cận cảnh 5 loài rùa biển quý hiếm của Việt Nam liệt kê trong Sách Đỏ.