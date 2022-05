Vinh danh trí thức 2022: TS. Lê Hồng Trung

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1970



Thành tích đạt được

Đã lãnh, chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện nhiệm vụ chính trị, là bệnh viện tuyến cuối trong hệ thống khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh, hàng năm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch được Sở Y tế giao về số lượt khám chữa bệnh, năm sau cao hơn năm trước.

Đã đào tạo, hỗ trợ thiết bị y tế, chuyển giao nhiều kỹ thuật y học được thực hiện tại tuyến cơ sở, giúp người dân có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đồng thời giúp các bệnh viện tuyến huyện củng cố, phát triển một cách hiệu quả rõ rệt. Giai đoạn 2019 - 2021, Bệnh viện đã chuẩn bị phương án, kế hoạch, nhân lực và kinh phí để đào tạo, chuyển giao cho 9 Trung tâm y tế huyện và hỗ trợ chuyên môn cho 2 bệnh viện tuyến tỉnh với tổng số 78 gói dịch vụ kỹ thuật cho hàng chục cán bộ, thầy thuốc tuyến huyện được đào tạo, chuyển giao.

Từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam và tại tỉnh Vĩnh Phúc, đã tham mưu đề xuất với Sở Y tế, Uỷ ban Nhân dân tỉnh thành lập Bệnh viện Dã chiến số 1, trực tiếp lãnh chỉ đạo hoạt động Bệnh viện Đa khoa tỉnh và điều hành Bệnh viện Dã chiến số 1 trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Huy động nhân lực Bệnh viện tham gia hỗ trợ các đơn vị y tế trong tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 như: Hướng dẫn triển khai biện pháp phòng ngừa; sàng lọc, phân luồng, thành lập phòng khám cách ly, khu cách ly, phòng hộ cá nhân, vệ sinh, chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19; Hỗ trợ công tác lấy mẫu cộng đồng, tổ chức xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm PCR

Năm 2010, thực hiện Đề tài cấp tỉnh “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả điều trị các bệnh nhân viêm phổi do sặc bằng phương pháp nội soi phế quản ống mềm” tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc, góp phần quan trọng vào công tác điều trị cho các bệnh nhân bị viêm phổi do sặc, tăng tỷ lệ khỏi bệnh, giảm thời gian nằm viện, tiết kiệm chi phí điều trị.

Năm 2017, tham gia thành viên nhóm giải pháp “Kết quả điều trị phẫu thuật cấp cứu chấn thương sọ não bằng máy cắt - mài sọ chạy khí nén tự chế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc” và đạt giải nhì Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ VI (2016 - 2017).

Năm 2018, Chủ nhiệm thực hiện đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật chụp và can thiệp Động mạch vành qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Nghiên cứu thực hiện đề tài triển khai chụp và can thiệp động mạch vành qua da 500 bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, thực hiện can thiệp và đặt Sten cho 125 bệnh nhân có hẹp động mạch vành, từ đó xây dựng quy trình chụp và can thiệp động mạch vành qua da triển khai thường quy rộng rãi kỹ thuật này tại bệnh viện và đề xuất phát triển rộng rãi trên địa bàn tỉnh nhằm chẩn đoán và điều trị cho người bệnh kịp thời, giảm thiểu chi phí điều trị cho người bệnh cũng như cho xã hội, phát triển nguồn nhân lực triển khai kỹ thuật cao cho ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2020, là thành viên Sáng kiến cấp tỉnh: "Lồng vận chuyển bệnh nhân lây nhiễm Covid-19"; góp phần giảm tỷ lệ lây chéo khi vận chuyển bệnh nhân điều trị mắc COVID-19 giữa các khoa và bệnh viện.

Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

- Danh hiệu Thầy thuốc ưu tú của Chủ tịch nước năm 2017.

- Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019, 2020, 2021.