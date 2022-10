Vì sao sao Kim là ngôi sao lững thững nhất Hệ Mặt trời?

Sao Kim còn được biết đến là sao Hôm hoặc sao Mai, là hành tinh sáng nhất trong Hệ Mặt trời sau Mặt trăng và Mặt trời. So với Trái đất, nó là ngôi sao xuất hiện đầu tiên vào ban đêm và biến mất cuối cùng vào lúc bình minh. (Nguồn: Quangtrimang.com). Hầu hết các hành tinh có chiều tự quay quanh trục của nó theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, nhưng Sao Kim lại quay quanh trục cùng chiều kim đồng hồ (gọi là sự quay nghịch hành) với khoảng thời gian 243 ngày Trái Đất. (Nguồn: internet) Trong khi đó, với vận tốc quay 28.185 dặm/giờ (12,6 km/s), sao Mộc mất chưa đầy 10 giờ để hoàn thành một vòng quay đầy đủ trên trục của nó. Sao Thủy mất 58 ngày để tự quay quanh trục….(Nguồn: NgheNhinVietNam) Và Sao Kim chính là hành tinh có tốc độ tự quay chậm nhất trong hệ Mặt Trời. (Nguồn: Polirami) Nguyên nhân khiến sao Kim là hành tinh duy nhất ngược chiều kim đồng hồ dẫn đến tốc độ chậm chạp là do bầu khí quyển dày đặc của Kim Tinh. (Nguồn: Kênh 14) Bầu khí quyển của sao Kim rất dày đặc, có áp suất khí quyển lớn hơn Trái đất 90 lần. (Nguồn:Genk) Hai nhà nghiên cứu Alexander Coreia và Jacques Laskar thuộc trung tâm ENRS (Pháp), cho rằng: ban đầu hành tinh này có trục quay rất nghiêng. Theo họ, có ít nhất hai cách giải thích sự thay đổi chiều quay này. (Nguồn: internet) Đầu tiên, như đa số các nhà khoa học thường nghĩ, hành tinh này đã đảo ngược trục quay 180 độ. Sự vận động hỗn độn của tầng khí quyển trên hành tinh khiến trục quay của nó nhích dần rồi đảo ngược hẳn. (Nguồn: Vạn Điều Hay) Giả thuyết thứ hai cho rằng do sự vận động tầng khí quyển dảy đặc bên ngoài khiến cấu trúc rắn bên trong bị kéo theo, quay ngược chiều trong khi trục quay không thay đổi. (Nguồn: NTD Việt Nam) Các lớp mây dày đặc chứa acid sulfuric khiến cho các nhà thiên văn không thể quan sát được “bộ mặt thật” của sao kim. Do đó, nguyên do thực sự mà sao Kim quay ngược chiều kim đồng hồ vẫn là một ẩn số. (Nguồn: Báo Lao động). Mời quý độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ | VTV24.

Sao Kim còn được biết đến là sao Hôm hoặc sao Mai, là hành tinh sáng nhất trong Hệ Mặt trời sau Mặt trăng và Mặt trời. So với Trái đất, nó là ngôi sao xuất hiện đầu tiên vào ban đêm và biến mất cuối cùng vào lúc bình minh. (Nguồn: Quangtrimang.com). Hầu hết các hành tinh có chiều tự quay quanh trục của nó theo chiều ngược chiều kim đồng hồ, nhưng Sao Kim lại quay quanh trục cùng chiều kim đồng hồ (gọi là sự quay nghịch hành) với khoảng thời gian 243 ngày Trái Đất. (Nguồn: internet) Trong khi đó, với vận tốc quay 28.185 dặm/giờ (12,6 km/s), sao Mộc mất chưa đầy 10 giờ để hoàn thành một vòng quay đầy đủ trên trục của nó. Sao Thủy mất 58 ngày để tự quay quanh trục….(Nguồn: NgheNhinVietNam) Và Sao Kim chính là hành tinh có tốc độ tự quay chậm nhất trong hệ Mặt Trời. (Nguồn: Polirami) Nguyên nhân khiến sao Kim là hành tinh duy nhất ngược chiều kim đồng hồ dẫn đến tốc độ chậm chạp là do bầu khí quyển dày đặc của Kim Tinh. (Nguồn: Kênh 14) Bầu khí quyển của sao Kim rất dày đặc, có áp suất khí quyển lớn hơn Trái đất 90 lần. (Nguồn:Genk) Hai nhà nghiên cứu Alexander Coreia và Jacques Laskar thuộc trung tâm ENRS (Pháp), cho rằng: ban đầu hành tinh này có trục quay rất nghiêng. Theo họ, có ít nhất hai cách giải thích sự thay đổi chiều quay này. (Nguồn: internet) Đầu tiên, như đa số các nhà khoa học thường nghĩ, hành tinh này đã đảo ngược trục quay 180 độ. Sự vận động hỗn độn của tầng khí quyển trên hành tinh khiến trục quay của nó nhích dần rồi đảo ngược hẳn. (Nguồn: Vạn Điều Hay) Giả thuyết thứ hai cho rằng do sự vận động tầng khí quyển dảy đặc bên ngoài khiến cấu trúc rắn bên trong bị kéo theo, quay ngược chiều trong khi trục quay không thay đổi. (Nguồn: NTD Việt Nam) Các lớp mây dày đặc chứa acid sulfuric khiến cho các nhà thiên văn không thể quan sát được “bộ mặt thật” của sao kim. Do đó, nguyên do thực sự mà sao Kim quay ngược chiều kim đồng hồ vẫn là một ẩn số. (Nguồn: Báo Lao động). Mời quý độc giả xem video: Trung Quốc phát trực tuyến lớp học đầu tiên từ vũ trụ | VTV24.