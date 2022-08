Vì sao iPhone 14 bị người dùng "thờ ơ", quyết mua iPhone cũ?

Thời điểm ra mắt iPhone 14 đã đến rất gần, thế nhưng một số báo cáo mới đây có thể khiến Apple hoang mang vì có vẻ như người dùng không mấy mặn mà với dòng máy mới này. Cụ thể, dữ liệu của Wave7 Research đã chỉ ra doanh số iPhone 13 vẫn còn ở mức rất cao so với những vòng đời sản phẩm trước của Apple. Điều này chứng tỏ người dùng không có ý định ngừng mua iPhone thế hệ cũ để chờ iPhone 14 và 14 Pro. Một số đại diện nhà bán lẻ cũng cho biết lượng bán iPhone 13 vẫn giữ ở mức cao, đồng nghĩa với việc người dùng ít hứng thú với iPhone mới so với các năm trước. Số liệu của Wave7 cũng chỉ ra iPhone 13 là sản phẩm phổ biến nhất của Apple, chiếm 22% thị phần. Xếp ngay sau là iPhone 13 Pro Max với 20% thị phần và iPhone 13 Pro với 16% thị phần. Nhà phân tích Samik Chatterjee của JP Morga cho biết, nguyên nhân có thể là vì smartphone mới ít có tính năng hay cập nhật, đồng thời người dùng lo sợ iPhone 14 sẽ tăng giá mạnh Thế nhưng số liệu từ các chuyên gia trong ngành cho thấy Apple vẫn rất tự tin với doanh số iPhone 14, đặc biệt là iPhone 14 Pro MAx. Apple kỳ vọng nhu cầu mua iPhone 14 Pro sẽ tăng cao trong mùa thu này. Bởi các tính năng và cải tiến mới nhất sẽ tập trung xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp nhất thay vì iPhone 14 thường. Có đến 28% số tấm màn của iPhone 14 được dùng để sản xuất iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Pro chỉ chiếm lần lượt 26% và 19%. Ngoài ra, trong số iPhone 14 được xuất xưởng, iPhone 14 Pro Max sẽ chiếm 29%, iPhone 14 Max chiếm 21%. Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, Apple dự định tổ chức sự kiện vào ngày 7/9 để giới thiệu iPhone 14. Đây là lần ra mắt iPhone sớm nhất kể từ năm 2016. Sự kiện của Apple sẽ diễn ra vào thứ tư, sau ngày lễ lao động tại Mỹ (thứ hai đầu tiên của tháng 9). Năm nay, Apple nhiều khả năng giữ nguyên cách tiếp cận và giới thiệu sản phẩm. Theo đó, buổi lễ ra mắt iPhone 14 sẽ diễn ra trong khuôn viên Apple Park, tương tự sự kiện WWDC vào tháng 6. Song, bài thuyết trình vẫn được phát trực tuyến và chiếu video cho người xem tại khuôn viên. Tất nhiên, Apple vẫn chưa công bố chính thức thời gian tổ chức sự kiện. Song, nếu buổi lễ thực sự diễn ra vào ngày 7/9, công ty sẽ gửi lời mời vào ngày 29-31/8. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

Thời điểm ra mắt iPhone 14 đã đến rất gần, thế nhưng một số báo cáo mới đây có thể khiến Apple hoang mang vì có vẻ như người dùng không mấy mặn mà với dòng máy mới này. Cụ thể, dữ liệu của Wave7 Research đã chỉ ra doanh số iPhone 13 vẫn còn ở mức rất cao so với những vòng đời sản phẩm trước của Apple. Điều này chứng tỏ người dùng không có ý định ngừng mua iPhone thế hệ cũ để chờ iPhone 14 và 14 Pro . Một số đại diện nhà bán lẻ cũng cho biết lượng bán iPhone 13 vẫn giữ ở mức cao, đồng nghĩa với việc người dùng ít hứng thú với iPhone mới so với các năm trước. Số liệu của Wave7 cũng chỉ ra iPhone 13 là sản phẩm phổ biến nhất của Apple, chiếm 22% thị phần. Xếp ngay sau là iPhone 13 Pro Max với 20% thị phần và iPhone 13 Pro với 16% thị phần. Nhà phân tích Samik Chatterjee của JP Morga cho biết, nguyên nhân có thể là vì smartphone mới ít có tính năng hay cập nhật, đồng thời người dùng lo sợ iPhone 14 sẽ tăng giá mạnh Thế nhưng số liệu từ các chuyên gia trong ngành cho thấy Apple vẫn rất tự tin với doanh số iPhone 14, đặc biệt là iPhone 14 Pro MAx. Apple kỳ vọng nhu cầu mua iPhone 14 Pro sẽ tăng cao trong mùa thu này. Bởi các tính năng và cải tiến mới nhất sẽ tập trung xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp nhất thay vì iPhone 14 thường. Có đến 28% số tấm màn của iPhone 14 được dùng để sản xuất iPhone 14 Pro Max. Trong khi đó, iPhone 14 và iPhone 14 Pro chỉ chiếm lần lượt 26% và 19%. Ngoài ra, trong số iPhone 14 được xuất xưởng, iPhone 14 Pro Max sẽ chiếm 29%, iPhone 14 Max chiếm 21%. Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, Apple dự định tổ chức sự kiện vào ngày 7/9 để giới thiệu iPhone 14. Đây là lần ra mắt iPhone sớm nhất kể từ năm 2016. Sự kiện của Apple sẽ diễn ra vào thứ tư, sau ngày lễ lao động tại Mỹ (thứ hai đầu tiên của tháng 9). Năm nay, Apple nhiều khả năng giữ nguyên cách tiếp cận và giới thiệu sản phẩm. Theo đó, buổi lễ ra mắt iPhone 14 sẽ diễn ra trong khuôn viên Apple Park, tương tự sự kiện WWDC vào tháng 6. Song, bài thuyết trình vẫn được phát trực tuyến và chiếu video cho người xem tại khuôn viên. Tất nhiên, Apple vẫn chưa công bố chính thức thời gian tổ chức sự kiện. Song, nếu buổi lễ thực sự diễn ra vào ngày 7/9, công ty sẽ gửi lời mời vào ngày 29-31/8. Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple