Nóng: iFan "đứng ngồi không yên" vì iPhone 14 có thể tăng giá mạnh!

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo mới đây đã đăng tải trên Twitter của mình những dự đoán về mức giá trung bình của thế hệ iPhone 14 sắp ra mắt vào tháng 9 tới đây. "Tôi ước tính mức giá trung bình của thế hệ iPhone 14 sẽ tăng khoảng 15% so với phiên bản tiền nhiệm, lên mức 1.000-1.050 USD. Nguyên nhân đến từ mức giá tương đối cao của hai chiếc iPhone 14 Pro cũng như tỷ trọng của phiên bản này", ông Kuo chia sẻ. Một trong những yếu tố để Apple đặt giá cao là dung lượng tối thiểu trên phiên bản Pro sẽ tăng gấp đôi, từ 128 GB lên 256 GB. Năm ngoái, Apple bán iPhone 13 ở mức khởi điểm 799 USD, các phiên bản Pro và Pro Max có giá lần lượt là 999 USD và 1.099 USD. Nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities cũng đưa ra nhận định tương tự. Ông dự đoán iPhone 14 sẽ đắt hơn phiên bản cũ 100 USD, trong bối cảnh tình trạng tăng giá trên toàn cầu tác động trực tiếp đến chuỗi cung ứng. Lanzuk - một "chuyên gia tin đồn" đến từ Hàn Quốc, lại cho rằng Apple chỉ tăng giá các model Pro. Giá bán iPhone 14 vẫn như thế hệ tiền nhiệm để thu hút người dùng ở phân khúc giá rẻ. Ông Kuo cũng cho biết thêm, Foxconn sẽ là đơn vị gia công chính cho dòng sản phẩm iPhone 14, chiếm tới 60-70% sản lượng. Điều này cũng lý giải vì sao Foxconn nâng mức dự báo doanh thu năm cao hơn so với trước. Bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được cho là sẽ loại bỏ phần màn hình khuyết đỉnh đã tồn tại từ thế hệ iPhone X. Thay vào đó, hai mẫu máy này sẽ sử dụng màn hình đục lỗ. Các nâng cấp đáng chú ý khác của dòng iPhone 14 Pro gồm chip Apple A16 mạnh mẽ hơn, camera nâng từ 12 MP lên 48 MP, hỗ trợ quay phim 8K, camera trước tự động lấy nét. Apple cũng tăng dung lượng RAM, bổ sung màn hình luôn bật, hiển thị thông tin về thời gian, lịch, widget, dung lượng pin… trên màn hình khóa. Các phiên bản iPhone 14 tiêu chuẩn sẽ có 6 tùy chọn màu sắc, bao gồm xanh lá, tím, xanh lam, đen, trắng và đỏ. Trong khi đó, phiên bản iPhone 14 Pro sẽ có 5 tùy chọn màu sắc, gồm xanh lá, tím, bạc, vàng và xám. Với khả năng tăng giá này, MacRumors dự đoán iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max được bán ra tại Mỹ ở mức khởi điểm tương ứng 1.099 USD và 1.199 USD. Apple dự kiến tổ chức sự kiện công bố iPhone 14 series vào tuần thứ 2 của tháng 9 theo thông lệ hàng năm. Tuy nhiên, thông tin từ Max Weinbach lại cho rằng Apple có thể sẽ tổ chức sự kiện sớm hơn một tuần Mời các bạn xem video: The new iPhone SE — Apple

