Vì sao bầu trời đêm trên sao Hỏa toàn màu xanh ma mị?

Mặc dù thường được biết đến với tên gọi "Hành tinh Đỏ," bầu khí quyển của Sao Hỏa thực tế lại phát sáng màu xanh lá cây khi ánh sáng được phân tán, tạo nên hiệu ứng khí huy. Hiệu ứng khí huy, còn được biết đến với tên gọi khác là phát quang đêm hoặc phát quang ngày, là sự phát xạ mờ nhạt của ánh sáng trong khí quyển của hành tinh. Điều này xảy ra khi các phân tử khí tương tác với ánh sáng và tạo ra màu sắc đặc trưng. Trên Sao Hỏa, hiệu ứng này xảy ra ở độ cao khoảng 50km, do sự kết hợp của hai nguyên tử oxy. Nghiên cứu khí quyển Sao Hỏa giúp hiểu rõ hơn về các quá trình xảy ra trên hành tinh này, cung cấp thông tin hữu ích cho việc thiết kế tàu vũ trụ và vệ tinh tương lai đến sao Hỏa. Hiểu biết về bầu khí quyển có thể hỗ trợ trong việc phát triển công nghệ chống chịu sức kéo mà khí quyển Sao Hỏa tạo ra, cũng như giảm tải trọng hạ cánh xuống bề mặt hành tinh. Mặc dù Sao Hỏa thường được biết đến với màu đỏ, ánh sáng xanh lá cây này xuất hiện do các phân tử khí huy và bụi trong khí quyển. Trái ngược với Trái Đất, ánh sáng Mặt trời trên Sao Hỏa tương tác với các hạt bụi tạo ra hiệu ứng này. Hiện tại, bầu khí quyển của Sao Hỏa rất khác biệt so với Trái Đất về thành phần và mật độ. Điều này tạo nên một cảnh quan hoàng hôn khác nhau giữa Sao Hỏa và Trái Đất. Trong khi Trái Đất có màu đỏ ở hoàng hôn, Sao Hỏa lại có màu xanh lá cây. Đây là một cơ hội hiếm hoi để quan sát sự thay đổi màu sắc của khí quyển ở các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời, do nhiều hành tinh khác không có bầu khí quyển đủ dày để tạo ra hiệu ứng này. Mời quý độc giả xem thêm video:Video lốc xoáy bụi di chuyển trên Sao Hỏa được NASA ghi lại.

