Vẻ kỳ lạ của tắc kè hoa hiếm nhất TG vừa "tái xuất giang hồ"

Nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Bảo tồn Quốc tế Oryx ngày 2/8 đã nói về một loài động vật quý hiếm có tên tắc kè hoa lùn Chapman, tên khoa học là Rhampholeon chapmanorum. Tắc kè hoa lùn Chapman thuộc loài cực kỳ nguy cấp trong Danh sách Đỏ các loài bị đe dọa. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một quần thể vẫn sống sót trong những khoảnh rừng nhiệt đới nhỏ ở miền nam Malawi, đông nam châu Phi. Loài tắc kè hoa Chapman quý hiếm này chỉ dài 5,5 cm (2,2 inch). Lần đầu tiên chúng được mô tả là vào năm 1992 bởi Colin Tilbury - nhà nghiên cứu về chăn nuôi. Tác giả chính của nghiên cứu là Krystal Tolley - giáo sư và trưởng nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Sinh thái học Phân tử Leslie Hill thuộc Viện Đa dạng Sinh học Quốc gia Nam Phi. Ông cho biết: “Tắc kè hoa lùn chủ yếu có màu nâu nhưng chúng có thể chuyển sang màu xanh lam và xanh lá cây khá đẹp với những chấm nhỏ trên khắp có thể. Và đó có thể là một cách thức giao tiếp với nhau của loài này. Các loài tắc kè hoa khác có thể cuồng loạn, rít và cắn, nhưng tắc kè hoa lùn Chapman thì hiền lành và xinh đẹp". Nguy cơ tuyệt chủng của tắc kè hoa cao hơn nhiều so với mức trung bình 15% đối với loài bò sát cùng loại, với 34% loài tắc kè hoa được xếp vào loại bị đe dọa và 18% loài gần bị đe dọa. Nhóm nghiên cứu đã so sánh các bức ảnh vệ tinh hiện đại của khu rừng Malawi Hills với những bức ảnh được chụp vào những năm 1980 và ước tính rằng khu rừng đã suy giảm 80%. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã xác định những khu vực mà tắc kè hoa vẫn có thể sinh sống và khảo sát chúng bằng cách đi bộ dọc theo những con đường mòn trong rừng vào ban đêm. Họ tìm thấy 17 con tắc kè hoa trưởng thành trên hai khoảnh rừng ở Malawi Hills, và 21 con tắc kè hoa trưởng thành và 11 con non trong một khu vực gần Mikundi. Theo nghiên cứu, nhiều tắc kè hoa có thể tồn tại trong các khoảnh rừng khác mà nhóm không thể khảo sát. Theo nghiên cứu, để bảo vệ loài này khỏi bị tổn hại thêm, 37 con tắc kè hoa lùn ở Malawi Hills đã được thả vào một khu rừng cách Mikundi, Malawi, khoảng 95 km về phía Bắc vào năm 1998. Tuy nhiên, đến năm 2014, các nhà khoa học không tìm thấy cá thể tắc kè hoa lùn nào, chúng được cho là đã tuyệt chủng vì không chịu được tình trạng biến đổi môi trường. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News.

