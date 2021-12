Tuyên bố sốc: "Người ngoài hành tinh có thật, giống hệt con người"?

Trong bản báo cáo 70 trang đã được giải mật của FBI này, có một “Bản ghi nhớ 6751” do một giáo sư giấu tên viết, trong đó đề cập rằng có đĩa bay và “ người ngoài hành tinh khổng lồ giống ngoại hình của con người”. Báo cáo không nói họ đến từ hành tinh nào mà tới từ “etheric” – một thuật ngữ được sử dụng ở Hy Lạp cổ đại, thường dùng để chỉ bầu khí quyển hoặc bầu trời. Báo cáo nói về các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh có từ năm 1947. “Tình huống rất nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào liên quan đến đĩa bay. Nếu một trong số này bị tấn công, chiếc máy bay tấn công gần như chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Một phần của những chiếc đĩa mang theo phi hành đoàn, những chiếc khác được điều khiển từ xa". Ngoài ra còn có một mô tả về đĩa bay trong báo cáo giải mã, trong đó đề cập đến thực tế là hầu hết các đĩa bay đều chứa các sinh vật ngoài hành tinh. Đĩa bay có bức xạ mạnh, di chuyển rất nhanh và có khả năng tấn công mạnh mẽ. “Những chiếc đĩa bay này có một loại năng lượng hoặc ánh sáng bức xạ có thể dễ dàng làm tan rã bất kỳ tàu vũ trụ nào phát động cuộc tấn công. Chúng có thể vào lại (trái đất) từ etheric theo ý muốn, hoặc đơn giản là chúng có thể biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi mà không để lại dấu vết”. Báo cáo cũng mô tả cụ thể về đĩa bay, đề cập rằng hầu hết các đĩa bay đều có phi hành đoàn, một số khác thì được điều khiển từ xa, nhưng “mục đích có vẻ là hòa bình”, hoặc họ có thể muốn ở lại nơi này. Đĩa bay có bức xạ cực mạnh, tốc độ khá nhanh nên khi mắt người nhìn thấy, chúng chỉ lướt qua trong tích tắc. Hồ sơ dài gần 70 trang và có thể xem được trên kho trực tuyến của FBI. Trong đó có nói rằng những chiếc đĩa đang thực hiện một nhiệm vụ “hòa bình” nhưng cũng có khả năng phá hủy vũ khí của con người. Báo cáo đề cập rằng tài liệu được giải mật đã không được công khai trong một thời gian dài vì sợ gây hoang mang bị quốc tế nghi ngờ, ngoài ra, đây là một báo cáo giải mật chính thức của FBI, không có bằng chứng xác thực mà chỉ được ghi bằng phương pháp viết lại. Vụ rò rỉ diễn ra vài ngày sau khi một đoạn video kinh ngạc xuất hiện cho thấy một vật thể màu bạc sáng bóng, được mọi người cho là UFO hoặc phi đội bí mật của Mỹ, bay qua bầu trời tiếp giáp với một máy bay chở khách cất cánh từ thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Ngoài ra, một "chiếc máy bay hình tam giác" được cho là của quân đội Mỹ đã được ghi lại đang bay lượn trên Indiana. Những người theo thuyết âm mưu háo hức khẳng định đó là bằng chứng xác thực cho thấy "chiếc máy bay do thám bí mật" thực sự tồn tại. Những năm gần đây, do hết thời hạn bảo mật, FBI đã công bố nhiều tài liệu được giải mã trên trang web chính thức của mình, trong đó có một tài liệu về nhà phát minh nổi tiếng Nikola Tesla. Những tập tin được giải mã của Nikola Tesla đã khiến dư luận dậy sóng. Tài liệu đề cập rằng Tesla đã đến “sao Kim” và là một “người ngoài hành tinh”. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

Trong bản báo cáo 70 trang đã được giải mật của FBI này, có một “Bản ghi nhớ 6751” do một giáo sư giấu tên viết, trong đó đề cập rằng có đĩa bay và “ người ngoài hành tinh khổng lồ giống ngoại hình của con người”. Báo cáo không nói họ đến từ hành tinh nào mà tới từ “etheric” – một thuật ngữ được sử dụng ở Hy Lạp cổ đại, thường dùng để chỉ bầu khí quyển hoặc bầu trời. Báo cáo nói về các cuộc gặp gỡ với người ngoài hành tinh có từ năm 1947. “Tình huống rất nghiêm trọng có thể xảy ra bất cứ lúc nào liên quan đến đĩa bay. Nếu một trong số này bị tấn công, chiếc máy bay tấn công gần như chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Một phần của những chiếc đĩa mang theo phi hành đoàn, những chiếc khác được điều khiển từ xa". Ngoài ra còn có một mô tả về đĩa bay trong báo cáo giải mã, trong đó đề cập đến thực tế là hầu hết các đĩa bay đều chứa các sinh vật ngoài hành tinh . Đĩa bay có bức xạ mạnh, di chuyển rất nhanh và có khả năng tấn công mạnh mẽ. “Những chiếc đĩa bay này có một loại năng lượng hoặc ánh sáng bức xạ có thể dễ dàng làm tan rã bất kỳ tàu vũ trụ nào phát động cuộc tấn công. Chúng có thể vào lại (trái đất) từ etheric theo ý muốn, hoặc đơn giản là chúng có thể biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi mà không để lại dấu vết”. Báo cáo cũng mô tả cụ thể về đĩa bay, đề cập rằng hầu hết các đĩa bay đều có phi hành đoàn, một số khác thì được điều khiển từ xa, nhưng “mục đích có vẻ là hòa bình”, hoặc họ có thể muốn ở lại nơi này. Đĩa bay có bức xạ cực mạnh, tốc độ khá nhanh nên khi mắt người nhìn thấy, chúng chỉ lướt qua trong tích tắc. Hồ sơ dài gần 70 trang và có thể xem được trên kho trực tuyến của FBI. Trong đó có nói rằng những chiếc đĩa đang thực hiện một nhiệm vụ “hòa bình” nhưng cũng có khả năng phá hủy vũ khí của con người. Báo cáo đề cập rằng tài liệu được giải mật đã không được công khai trong một thời gian dài vì sợ gây hoang mang bị quốc tế nghi ngờ, ngoài ra, đây là một báo cáo giải mật chính thức của FBI, không có bằng chứng xác thực mà chỉ được ghi bằng phương pháp viết lại. Vụ rò rỉ diễn ra vài ngày sau khi một đoạn video kinh ngạc xuất hiện cho thấy một vật thể màu bạc sáng bóng, được mọi người cho là UFO hoặc phi đội bí mật của Mỹ, bay qua bầu trời tiếp giáp với một máy bay chở khách cất cánh từ thành phố Philadelphia, Pennsylvania. Ngoài ra, một "chiếc máy bay hình tam giác" được cho là của quân đội Mỹ đã được ghi lại đang bay lượn trên Indiana. Những người theo thuyết âm mưu háo hức khẳng định đó là bằng chứng xác thực cho thấy "chiếc máy bay do thám bí mật" thực sự tồn tại. Những năm gần đây, do hết thời hạn bảo mật, FBI đã công bố nhiều tài liệu được giải mã trên trang web chính thức của mình, trong đó có một tài liệu về nhà phát minh nổi tiếng Nikola Tesla. Những tập tin được giải mã của Nikola Tesla đã khiến dư luận dậy sóng. Tài liệu đề cập rằng Tesla đã đến “sao Kim” và là một “người ngoài hành tinh”. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV