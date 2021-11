Chuyên gia tung bằng chứng chắc nịch về người ngoài hành tinh trên Mặt trăng?

Chuyên gia về UFO Scott Waring đã phát hiện một tác phẩm điêu khắc hình khuôn mặt người ngoài hành tinh trên một tảng đá trong bức ảnh chụp bề mặt Mặt trăng của NASA. Theo vị chuyên gia này, đây chính là "bằng chứng 100%" cho sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Bức ảnh được chụp vào năm 1972 bởi 2 nhà du hành vũ trụ Apollo 17, cặp đôi cuối cùng đặt chân trên bề mặt Mặt trăng. "Tác phẩm điêu khắc khuôn mặt này thực sự rất nghệ thuật, nó có hai khuôn mặt cạnh nhau, mặt người nam lớn hơn ở bên trái và mặt người nữ nhỏ hơn ở bên phải. Hai nửa khuôn mặt của mỗi người hợp nhất với nhau thành 1 khuôn mặt. Rất nghệ thuật và thi vị",Waring mô tả. "Tôi tin rằng sẽ rất khó để hầu hết mọi người nhìn thấy 2 khuôn mặt, nhưng họ sẽ có thể nhìn thấy khuôn mặt nam lớn hơn. Nếu nghiêng ảnh sang phải 90 độ, việc nhìn cả hai khuôn mặt sẽ dễ dàng hơn nhiều", ông Waring nói thêm. Nhiều bằng chứng nghi là của người ngoài hành tinh đã được phát hiện trên Mặt trăng. Scott C Waring đã phân tích những hình ảnh từ các phi hành gia của NASA trong nhiệm vụ Apollo 9 năm 1969 và phát hiện ra thứ mà ông tin là một hạm đội UFO đi qua Mặt trăng. Theo ông Waring, hạm đội UFO dài tới 10 km. Các UFO dài khoảng 2-3 km đã được các phi công và các nhân chứng khác nhìn thấy và báo cáo. Một "chiếc xe" lớn được tìm thấy trên bề mặt Mặt trăng trong một hình ảnh do Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ công bố. Kênh Youtube SecureTeam10, nơi chuyên tìm hiểu những bí ẩn vũ trụ, đã phân tích hình ảnh này. Scott Waring cũng từng phát hiện một khuôn mặt nghi của người ngoài hành tinh đã được phát hiện trên miệng núi lửa Jenner ở Mặt trăng. Ông viết: “Trong miệng núi lửa Jenner, tôi tìm thấy một điều thực sự phi thường, đó là một khuôn mặt của người ngoài hành tinh ở giữa miệng núi lửa. Khuôn mặt này chỉ có thể nhìn thấy được từ khoảng cách xa. Càng nhiều người xem phóng to hình ảnh, khuôn mặt người ngoài hành tinh càng mờ đi. Đây là cách mà người ngoài hành tinh tạo ra nghệ thuật của họ”. Miệng núi lửa Jenner trên Mặt trăng rất lớn, đường kính khoảng 7,4 km. Điều đó có nghĩa là nơi sinh sống của người ngoài hành tinh (nếu tồn tại) cũng rất lớn. “Họ không muốn xây dựng tác phẩm nghệ thuật của mình cho con người tìm thấy”, ông nói thêm. “Nếu muốn xem những cổ vật ngoài hành tinh này, mọi người sẽ phải tìm kiếm chúng. Đây là một trong những ví dụ phổ biến không bị che giấu”. Ông Waring đã tiến hành kiểm tra với phần mềm chỉnh sửa ảnh tinh vi vật thể kỳ quái đang ngồi trong trung tâm miệng núi lửa của Mặt trăng. Sau đó, ông sử dụng công nghệ để suy đoán rằng Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đang cố gắng che giấu bằng chứng về nghệ thuật ngoài Trái đất. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC.

