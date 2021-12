Tuyên bố sốc: "Người ngoài hành tinh có thật, đang làm việc cho Mỹ"

Tiến sĩ Boyd Bushman là một nhà khoa học làm việc trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, ông đã từng làm việc trong khu vực bí ẩn Area 51. Nơi đây được cho là nơi lưu giữ xác ướp của những người ngoài hành tinh cùng những mảnh vỡ của chiếc “đĩa bay” đã rơi xuống vùng Roswell, New Mexico vào năm 1947. Ông gây ấn tượng với nhiều bằng phát minh và sáng chế khi làm việc cho các nhà thầu quốc phòng như Lockheed Martin, Hughes Aircraft và một số công ty trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ trong hơn 40 năm làm việc. Thậm chí theo một số báo cáo, ông Bushman cũng là một trong những người phát minh tên lửa Stinger, loại tên lửa phòng không vác vai đóng vai trò quan trọng trong vô số các cuộc xung đột diễn ra suốt 3 thập niên qua. Không lâu trước khi qua đời, Bushman đã ghi hình một cuộc nói chuyện và trình bày hết sức thẳng thắn về những trải nghiệm cá nhân khi làm việc tại Vùng 51. Ông cho biết công việc của ông là: Biến đổi công nghệ của người hành tinh khác để sử dụng cho quân đội Mỹ. Ông cũng nói rằng mình từng nói chuyện với người ngoài hành tinh và cung cấp một số bức ảnh làm bằng chứng.Bushman tuyên bố rằng những người ngoài hành tinh đang làm việc trong khu vực Area 51, căn cứ quân sự tuyệt mật của quân đội Mỹ. Những người ngoài hành tinh đến từ hành tinh tên là Quintumnia, cách Trái Đất của chúng ta 68 năm ánh sáng khoảng 646 nghìn tỷ km. Phi thuyền hình đĩa bay của họ có đường kính rộng 11,8 m. Với công nghệ vượt bậc, phi thuyền của họ chỉ cần 45 năm để đến trái đất. Nhóm của họ hiện có ít nhất 18 người đang làm việc với chính phủ Mỹ, có người đã 250 tuổi. Về ngoại hình, Bushman cho biết những người ngoài hành tinh này cao khoảng 130 đến 150 cm, có ngón tay dài, hơn 30% so với tay người, chân 5 ngón, kết lại bằng màng. Điều may mắn là người ngoài hành tinh khá thân thiện với con người, theo Bushman. Ông giải thích rằng bằng một cách nào đó, Vùng 51 được nối liền với một đường bay đặc biệt nối kết với không gian.Tại đây, chính phủ Mỹ đã ký kết một thỏa thuận bí mật với người ngoài hành tinh. Không chỉ vậy, các báo cáo công khai cho biết, nhiều tổng thống Mỹ đã từng chứng kiến người ngoài hành tinh và UFO, và đây không phải là điều bí mật. Theo Nigel Watson, tác giả cuốn UFO Investigations Manual (tạm dịch: Sổ tay điều tra UFO) cho rằng những tiết lộ mới dường như rất đáng tin cậy, vì không có lý do gì để một người dựng chuyện vu vơ trước khi chết. Tuy nhiên, “chúng ta vẫn cần có những chứng cứ về vật chất để củng cố các tuyên bố về UFO”, ông nhấn mạnh. Mời các bạn xem video: Thụy Sĩ mở lớp dạy ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nguồn: VTC

