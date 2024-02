Tuyên bố nóng hổi về Tam giác quỷ Bermuda, ai nghe cũng giật mình

Theo Karl Kruszelnicki, không có bằng chứng chứng minh rằng những sự kiện này xảy ra với tần suất lớn hơn so với các khu vực rộng lớn khác trên đại dương. Ông chỉ ra rằng Tam giác quỷ Bermuda nằm gần đường Xích đạo và là khu vực có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Như vậy, số lượng vụ mất tích ở đây không phải là quá nhiều. Kruszelnicki lý giải rằng đa số các tai nạn xảy ra do điều kiện thời tiết xấu hoặc quyết định sai lầm của người điều khiển phương tiện. Ông đưa ra ví dụ của Chuyến bay số 19, một sự kiện gắn liền với những giả thuyết kinh điển về Tam giác quỷ Bermuda. Ông cho rằng trong vụ này, nguyên nhân có thể là do các phi công quá non kinh nghiệm và thời tiết khó khăn. Ông cũng chấp nhận quan điểm của Hiệp hội Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), khẳng định rằng không có bằng chứng nào chứng minh sự hiện diện của các yếu tố siêu nhiên ở Tam giác quỷ Bermuda. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn đội quân 50.000 chiến binh đột ngột mất tích không dấu vết.

