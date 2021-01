Tương lai bấp bênh của mạng xã hội dưới thời Tổng thống Biden

Vào tuần trước, ông Joe Biden đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Mỹ và bước vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Trong bài phát biểu nhậm chức Tổng thống tuần trước, Biden cũng không đề cập đến các hãng công nghệ Mỹ. Tuy nhiên, các công ty công nghệ trở nên lớn mạnh, việc kiểm soát chống độc quyền cần được thực thi mạnh mẽ. Các chuyên gia dự đoán, Quốc hội Mỹ, đặc biệt là các thành viên đảng Dân chủ, sẽ thúc đẩy việc lập pháp và tổ chức các phiên điều trần. Biden không quan tâm nhiều đến công nghệ, nhưng ông chú trọng kiểm soát thông tin sai lệch trên các nền tảng Internet. Trong quá khứ, không ít lần ông than thở về việc tin giả, lời nói thù địch và chủ nghĩa cực đoan ở Mỹ ngày một tăng. Về vấn đề này, các mạng xã hội như Facebook sẽ chịu một phần trách nhiệm. "Zuckerberg không còn là nhân vật được chào đón nữa", Sarah Miller, giám đốc Dự án Tự do Kinh tế Mỹ và cũng là thành viên nhóm chuyển giao quyền lực của ông Biden, nhận xét. "Facebook giờ đây bị xem là 'nhân tố phản diện' nổi bật nhất trong số các hãng công nghệ quyền lực". "Tôi chưa bao giờ hâm mộ Facebook và cũng chưa bao giờ hâm mộ Zuckerberg. Tôi cho rằng cậu ấy chính là một vấn đề", ông Biden nói với tờ New York Times năm ngoái. Các nghị sĩ đảng Dân chủ đổ lỗi cho Facebook với những gì xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Theo BBC, với cương vị tổng thống Mỹ, ông Biden có thể ra những quyết sách nhằm tái cấu trúc các doanh nghiệp công nghệ khổng lồ và tái định hình mối quan hệ giữa các nền tảng mạng xã hội và người dùng. Điều này có thể là một thảm họa với Facebook. Mùa hè năm ngoái, chiến dịch của Biden đã đưa ra một bản kiến nghị giữa hàng triệu người ủng hộ, trong đó kêu gọi Facebook quản lý chặt chẽ hơn quảng cáo chính trị. Trong bài phát biểu nhậm chức Tổng thống, Biden cũng lên án "những lời nói dối vì quyền lực và lợi nhuận". Ông không nhắc đến ai, nhưng giới phân tích cho rằng Trump và Facebook đang bị ám chỉ. Đầu tháng 1, cuộc bạo loạn Đồi Capital đã khiến nhiều thành viên Quốc hội Mỹ phải đặt ra câu hỏi về vai trò của những gã khổng lồ công nghệ. Tuần trước, hai thành viên Quốc hội đã viết thư cho những người đứng đầu Facebook, Google, YouTube và Twitter, yêu cầu sửa thuật toán sau vụ tấn công. Amazon và Apple - hai công ty Big Tech - không thuộc lĩnh vực kinh doanh truyền thông xã hội - được dự đoán có thể tránh khỏi các hạn chế mới của chính quyền Biden. Nhưng đối với Facebook, YouTube và Twitter lại là câu chuyện không ai có thể đoán trước.

