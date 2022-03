Từng tồn tại một “thế giới khác”, nơi 2 loài người sống cùng quái thú

Dấu tích của loài lạc đà Camelus knoblochi đã tuyệt chủng, có kích thước khổng lồ gây sốc đã được tìm thấy trên những bức tranh trên vách hang động người tiền sử ở khu vực Mông Cổ. Loài lạc đà này cao đến 3 mét, nặng 1 tấn, đã biến mất một cách bí ẩn27.000 năm trước. Và Mông Cổ có thể chính là nơi chôn giấu bí mật về sự "bốc hơi" này. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ John W. Olsen, Giám đốc Điều hành Quỹ Je Tsongkhapa dành cho Khảo cổ học Trung và Nội Á tại Đại học Arizona ở Tucson (Mỹ), đã lần theo manh mối từ những bức tranh trên vách hang động người tiền sử ở khu vực Mông Cổ. Những bức tranh này đã mô tả một sinh vật giống lạc đà, có 2 bướu nhưng to lớn dị thường. Một số bức tranh mô tả cảnh con người bé nhỏ đang cố chiến đấu với " quái thú" này. Họ đã tìm kiếm và phân tích 5 xương chân và bàn chân của Camelus knoblochi, được thu thập trong hang Tsagaan Agui ở Mông Cổ vào năm 2021 bên cạnh xương chó sói, linh cẩu hang động, linh cẩu Mông Cổ,, tê giác, ngựa, lừa hoang, cừu hoang... Phân tích cho thấy đó là những con vật to lớn nhưng khá ngờ nghệch, sống trên thảo nguyên, miền núi lẫn vùng đất thấp chứ không phải chỉ ở sa mạc như lạc đà Bactrian - họ hàng hiện đại bé nhỏ của nó. Các nhà khoa học cho rằng, có thể nguyên nhân tuyệt chủng của Camelus knoblochi là do kém thích nghi với quần xã sinh vật và cảnh quan sa mạc, kết hợp với những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu 27.000 năm trước. Quái thú khổng lồ này đã tồn tại song song với 2 loài người cổ đại từng chiếm lĩnh vùng đất khắc nghiệt này: người Neanderthals và Denisovans. 2 loài cùng thuộc chi Người (Homo) với người hiện đại Homo sapiens chúng ta, và nổi tiếng là những thợ săn thiện chiến. Sự săn bắt của con người cũng có thể đã đẩy nhanh sự tuyệt chủng của lạc đà khổng lồ, bởi người ta không tìm thấy bằng chứng cho thấy người Neanderthals và người Denisovans thuần hóa chúng, nhưng có dấu vết cho thấy họ đã ăn chúng. Tuy nhiên, vì 2 loài này tuyệt chủng khoảng 30.000-40.000 năm trước nên có thể lạc đà khổng lồ Camelus knoblochi đã sống lâu hơn một chút. Tuy nhiên, cuối cùng thiên nhiên đã kết thúc phần việc còn lại lên nhóm cá thể ít ỏi cuối cùng. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT.

Dấu tích của loài lạc đà Camelus knoblochi đã tuyệt chủng, có kích thước khổng lồ gây sốc đã được tìm thấy trên những bức tranh trên vách hang động người tiền sử ở khu vực Mông Cổ. Loài lạc đà này cao đến 3 mét, nặng 1 tấn, đã biến mất một cách bí ẩn27.000 năm trước. Và Mông Cổ có thể chính là nơi chôn giấu bí mật về sự "bốc hơi" này. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi tiến sĩ John W. Olsen, Giám đốc Điều hành Quỹ Je Tsongkhapa dành cho Khảo cổ học Trung và Nội Á tại Đại học Arizona ở Tucson (Mỹ), đã lần theo manh mối từ những bức tranh trên vách hang động người tiền sử ở khu vực Mông Cổ. Những bức tranh này đã mô tả một sinh vật giống lạc đà, có 2 bướu nhưng to lớn dị thường. Một số bức tranh mô tả cảnh con người bé nhỏ đang cố chiến đấu với " quái thú" này. Họ đã tìm kiếm và phân tích 5 xương chân và bàn chân của Camelus knoblochi, được thu thập trong hang Tsagaan Agui ở Mông Cổ vào năm 2021 bên cạnh xương chó sói, linh cẩu hang động, linh cẩu Mông Cổ,, tê giác, ngựa, lừa hoang, cừu hoang... Phân tích cho thấy đó là những con vật to lớn nhưng khá ngờ nghệch, sống trên thảo nguyên, miền núi lẫn vùng đất thấp chứ không phải chỉ ở sa mạc như lạc đà Bactrian - họ hàng hiện đại bé nhỏ của nó. Các nhà khoa học cho rằng, có thể nguyên nhân tuyệt chủng của Camelus knoblochi là do kém thích nghi với quần xã sinh vật và cảnh quan sa mạc, kết hợp với những biến đổi khắc nghiệt của khí hậu 27.000 năm trước. Quái thú khổng lồ này đã tồn tại song song với 2 loài người cổ đại từng chiếm lĩnh vùng đất khắc nghiệt này: người Neanderthals và Denisovans. 2 loài cùng thuộc chi Người (Homo) với người hiện đại Homo sapiens chúng ta, và nổi tiếng là những thợ săn thiện chiến. Sự săn bắt của con người cũng có thể đã đẩy nhanh sự tuyệt chủng của lạc đà khổng lồ, bởi người ta không tìm thấy bằng chứng cho thấy người Neanderthals và người Denisovans thuần hóa chúng, nhưng có dấu vết cho thấy họ đã ăn chúng. Tuy nhiên, vì 2 loài này tuyệt chủng khoảng 30.000-40.000 năm trước nên có thể lạc đà khổng lồ Camelus knoblochi đã sống lâu hơn một chút. Tuy nhiên, cuối cùng thiên nhiên đã kết thúc phần việc còn lại lên nhóm cá thể ít ỏi cuối cùng. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT.