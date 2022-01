Kinh ngạc dấu vết loài người khác "ung dung" đi trên dung nham núi lửa

Có một truyền thuyết và những bản nhạc dân ca của người Ý nói về những con quỷ từng đi bộ dọc sườn một ngọn núi lửa ở miền nam nước này, để lại dấu chân in sâu vào đá rắn, tồn tại nghìn năm. Truyền thuyết này phần nào xuất phát từ những dấu vết như dấu chân trên đá đi xuống sườn núi Roccamofina, một ngọn núi lửa đã tắt hàng chục nghìn năm ở nước Ý. Để nghiên cứu thêm, nhóm khoa học gia dẫn đầu bởi tiến sĩ Adolfo Panarello từ Đại học Cassino (Ý) đã đến xem xét 67 vết lõm bàn chân, bao gồm những dấu vết kể trên và cả 14 dấu vết mới phát hiện. Họ nhận thấy rằng, những dấu chân này đang đi ngược lên núi thay vì đi xuống như các vết được tìm thấy trước đó. Chúng thuộc về một nhóm thanh niên. Nhóm thanh niên bí ẩn này đã mạo hiểm đi vào núi lửa ngay khi nó vừa phun trào xong với một tốc độ chậm chạp và nhàn nhã như đang tản bộ. Kiểm tra niên đại cho thấy những dấu chân này đã tồn tại được 430.000 năm. Dựa vào hình dáng dấu chân, họ xác định những dấu chân thuộc về những thanh niên trai tráng người Neanderthals. Người Neanderthals là một loài đã tuyệt chủng cùng thuộc chi Người (Homo) với Homo sapiens chúng ta. Lý do các dấu chân in sâu vào đá là vì các tảng đá này thực ra chính là lớp dung nham nóng chảy lẫn tro bụi mềm của núi lửa vừa phun trào. Đây chính là chi tiết gây sốc cho các nhà khoa học. Những thanh niên Neanderthals này đã đi vào núi ngay sau vụ phun trào chỉ vài tiếng, dung nham vẫn còn nóng bỏng và chưa hóa rắn. Theo các tính toán, họ đã đợi khoảng vài giờ sau phun trào để dung nham nguội đi từ nhiệt độ 300 độc C xuống còn 50 độ C, điều đó lí giải vì sao các dấu chân còn in rõ đến thế. Tuy nhiệt độ của dung nham vẫn còn rất nóng nhưng tạm bước đi được với những bàn chân rắn rỏi, chai sạn của loài người "chiến binh" nổi tiếng mạnh mẽ này. Các bằng chứng khảo cổ cho thấy người Neanderthals có một thân hình săn chắc, khỏe mạnh, có nhiều kỹ năng phát triển sớm như bện sợi, đan lưới, là những thợ săn siêu hạng. Đặc biệt, người Neanderthals có hộp sọ to hơn cả Homo sapiens, chứa một bộ não lớn. Chính việc tiêu thụ tinh bột đã thúc đẩy bộ não người Neanderthals phát triển một cách nhanh chóng, tăng gấp đôi kích thước chỉ trong 200.000 năm. Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

