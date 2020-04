Trò chơi điện tử và những bí ẩn game thủ tìm nhiều năm không ra

Có một bí mật ẩn giấu trong trò chơi Batman: Arkham Asylum ngay từ ban đầu, nhưng không có ai phát hiện cho đến khi được nhà sản xuất tiết lộ. Đó là căn phòng bí ẩn phía sau bức tường tại khu vực Warden’s Office chứa đầy các chi tiết và tài liệu giới thiệu về phần tiếp theo mang tên Arkham City. Điều này khiến cho các game thủ tò mò về những điều có thể nhà sản xuất Rocksteady Studio hé lộ trong Arkham Knight. Trò chơi Legend of Zelda: A Link to the Past trên hệ máy Super Nintendo từng hiển thị tên một căn phòng tên Chris Houlihan. Không nhiều người nhận ra điều kỳ lạ này, hoặc chẳng biết gì về cái tên lạ hoắc này. Thực chất đây là người chiến thắng phần thi do tạp chí Nintendo Power tổ chức năm 1990, với phần thưởng là tên của người này sẽ được đưa vào tựa game phát hành sau đó của Nintendo. Halo 3 ra mắt vào năm 2007, nhưng phải tới 7 năm sau người ta phát hiện ra bí mật của trò chơi điện tử này, đó là một lời chúc mừng sinh nhật bí ẩn. Tuy nhiên đây đơn giản chỉ là một lời chúc mừng sinh nhật của một kỹ sư lập trình dành cho vợ anh ta. Chỉ có điều cách thức xuất hiên của nó khá cầu kỳ: cài đặt ngày của chiếc máy Xbox 360 là 25/12, sau đó thực hiện nhiệm vụ solo một mình và ấn xuống vào nút cần điều khiển ở cả 2 bên.Bí mật trong trò chơi điện tử Resident Evil 4 được phát hiện bởi Youtuber có tên Slippy Slides, sau 12 năm kể từ ngày tựa game này ra đời. Theo Youtuber này, một người đàn ông mặc áo khoác màu xanh bắt chước zombie một cách bí ẩn đã xuất hiện trên hòn đảo ở chương 5-4. Tuy nhiên, chẳng ai nhìn thấy và cũng không quan tâm về sự hiện diện của anh ta, trừ khi sử dụng một khẩu súng ngắm bắn tỉa. Tựa game Donkey Kong xuất hiện trên máy Atari 400 có một bí ẩn mà không phải game thủ nào cũng có cơ hội thấy được, đó là dòng chữ LMD. Người chơi sẽ phải chơi đến 3 mức 37, 73 và 77 nghìn điểm, sau đó tự sát với mạng cuối cùng. Cuối cùng, bạn phải chuyển độ khó về mức 4, và dòng chữ LMD sẽ hiện lên thay vì màn hình chờ quen thuộc. Liệu bạn còn chơi máy chơi game "Xếp Gạch'' huyền thoại này? Nguồn: Youtube

