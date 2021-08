Trăng xanh cực hiếm đêm Rằm tháng 7: Điềm báo may mắn, đổi vận?

NASA lý giải, " trăng xanh" là hiện tượng vô cùng hiếm gặp vì nếu muốn chứng kiến lần tiếp theo, bạn sẽ phải đợi ít nhất là 2,5 năm nữa.

Trên thực tế, thế giới từng chứng khiến trường hợp bầu khí quyển bất thường khiến Mặt trăng và Mặt trời có màu sắc hơi xanh. Nguyên nhân được xác định là do bụi núi lửa từ vụ phun trào núi lửa Krakatoa xảy ra vào tháng 3/1883; hoặc cũng có thể do khói bụi bốc lên từ vụ cháy rừng miền Tây Canada vào tháng 9/1950 bay vào khí quyền, dẫn tới trường hợp như vậy.



Tuy nhiên, theo lý giải của giới khoa học, hiện tượng "trăng xanh" được nhắc tới ở đây không có nghĩa là mặt trăng sẽ tỏa ra ánh sáng xanh huyền diệu. Nó vẫn sẽ xuất hiện với hình ảnh và màu sắc thường thấy trong những hôm Rằm. Có thể lý giải tên gọi "trăng xanh" theo hai quan niệm. Một quan niệm cho rằng, hiện tượng này là lần trăng tròn thứ 3 trong một mùa có 4 lần trăng tròn. Như vậy, trăng xanh khi này được gọi là trăng xanh theo mùa. Đây là hiện tượng kỳ thú xảy ra khoảng 2,5 năm một lần. Cũng có quan niệm cho rằng, "trăng xanh" là hiện tượng dùng chỉ lần trăng tròn thứ 2 trong một tháng dương lịch. Như vậy, giữa các lần trăng tròn sẽ cách nhau khoảng 29,5 ngày.



Điều này đồng nghĩa với việc sẽ xảy ra hiện tượng 2 lần trăng tròn trong những tháng có 30 hoặc 31 ngày. Riêng tháng 2 sẽ không bao giờ có trăng xanh.



Như vậy, hiện tượng "trăng xanh" xuất hiện vào đêm Rằm tháng 7 năm nay được gọi là trăng xanh theo mùa. Trong mùa hè 2021 có tới 4 lần trăng tròn lần lượt xuất hiện vào các ngày 24/6, 24/7, 22/8 và 21/9. Nếu bỏ lỡ cơ hội ngắm "trăng xanh" đêm nay, bạn sẽ phải đợi tới 3 năm nữa, tức vào ngày 19/8/2024 để chiêm ngưỡng.



Đáng lưu ý, trước kia, người ta quan niệm "trăng xanh" xuất hiện thường là dấu hiệu của điềm gở, nhưng theo giới chiêm tinh học, trăng xanh năm nay sẽ đặc biệt đem đé năng lượng tích cực của sự thay đổi, tự do, là điềm báo của may mắn.



Vì vậy, nếu có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên văn thú vị này, bạn hãy xem đó là dịp đặc biệt để thanh lọc tâm hồn, gạt bỏ muộn phiền và hướng tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

