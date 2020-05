Trải nghiệm thực tế Bphone 4: Có gì đặc biệt?

Bphone B86 chính thức ra mắt tối 10/5 sau nhiều tháng trì hoãn. Tại buổi trình diễn CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng định đây là chiếc smartphone đầu tiên không phím bấm. Tuy nhiên, không biết đây là chiếc điện thoại không phím bấm đầu tiên của BKAV hay của thế giới. Bởi lẽ, thế giới đã chứng kiến 2 đại diện của trường phái này là Meizu Zero và Vivo Apex 2019. Full gesture - trang bị tích hợp đầy đủ điểu khiển các tính năng thông qua cử chỉ. Đây là bước tiên phong của BKAV dành cho B86 và trên thị trường. Gesture hay tính năng điều khiển thông qua cử chỉ đã có trên thị trường và nhiều thương hiệu đưa vào smartphone của minh. Bphone B86 trang bị chống nước tiêu chuẩn IP68+, đây là điểm nhấn được BKAV khẳng định tốt hơn nhiều so với tiêu chuẩn chống nước IP68 đang hiện hành. CEO Nguyễn Tử Quảng khẳng định IP68+ Bphone B86 sẽ hoạt động tốt tại môi trường khắc nghiệt, chiụ được nhiệt độ -18 độ C, hoạt động bình thường dưới nước 2m. Tính năng được nhiều người quan tâm là chụp đóng băng khoảnh khắc, đây là tính năng mới mà B86 được trình diễn. Bên cạnh sử dụng công nghệ nhiếp ảnh điện toán thì chụp ảnh khoảnh khắc cũng không phải điều gì quá mới lạ. Trên thị trường tính năng chụp khoảnh khắc cũng được trang bị cho một số hãng, trong đó chế độ chụp Burst của iphone cũng tương tự. Chiếc Bphone B86 chỉ được trang bị chip Snapdragon 675 cùng với Ram 4Gb. Điều này có thể sẽ làm nhiều người băn khoăn về sức mạnh của Bphone B86 khi trên thị trường những điện thoại tầm trung đã trang bị sức mạnh chíp Snapdragon series 7 kết hợp với RAM 6Gb, 8Gb. Thiết kế chính thức của Bphone B86 có thiết kế viền màn hình đều 3 cạnh, viền mỏng, phần chán lớn của Bphone 3 đã được thu nhỏ lại, cụm camera "bếp từ" là cụm dual camera. Nói một cách khách quan, Bphone B86 là một chiếc Smartphone có thiết kế không tồi, rất mạnh mẽ, nam tính. Bstore đang có chương trình trải nghiệm chiếc điện thoại B86 dành cho những người dùng quan tâm. Những phiên bản chính thức của BPhone: BKAV đồng loạt ra mắt series mới với các mã B40, B60, B86, B86s với các mức giá tương ứng là 5.490.000, 6.990.000, 8.990.000 và 9.990.000. Bphone sẽ được mở bán bắt đầu từ 17/5/2020 trên hệ thống Bphone Store. đánh giá sơ lược về Bphone B86

