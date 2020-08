“Tra tấn” Samsung Galaxy Buds Live chấm điểm “hạt đậu” Samsung

Cùng với bộ đôi Samsung Galaxy Note 20, tai nghe không dây đời mới của Samsung - Galaxy Buds Live cũng được trình làng vào sự kiện Unpacked ngày 5/8. Tai nghe mới này của ông lớn công nghệ Hàn Quốc gây ấn tượng bởi thiết kế hình hạt đậu độc đáo. Và mới đây hạt đậu nhỏ Galaxy Buds Live này đã trở thành đối tượng thử nghiệm của Youtuber iFixit - chuyên gia "mổ xẻ" các thiết bị công nghệ điện tử đời mới. "Màn tra tấn" Galaxy Buds Live của Youtuber này đang được nhiều fan công nghệ quan tâm. Nhìn vào bên trong, mặc dù không chính thức gọi là Galaxy Bean nhưng rõ ràng Samsung đã coi chiếc tai nghe này như một hạt đậu. Điều này thể hiện ở chi tiết chữ in "bean left" và "bean right" trên cáp kết nối ở mỗi bên tai. iFixit cho biết so với các tai nghe không dây khác như AirPods Pro, Galaxy Buds Live không khó để mở và là một trong những thiết bị dễ mở nhất họ từng làm. Galaxy Buds Live sử dụng pin lithium-ion 3.7v CP1254. Youtuber này nhận xét, pin có kích thước tiêu chuẩn và không quá khó để thay thế, nhưng bạn sẽ phải nhẹ nhàng nhấc drive ra trước khi tháo pin. Bên cạnh màn "mổ xẻ" Galaxy Buds Live của Samsung, iFixit cũng thực hiện tháo tung hộp sạc của tai nghe này. Không quá khó để tháo lắp hộp đựng Galaxy Buds Live. Youtuber này cũng chỉ cho người xem thấy được khi tai nghe được sạc, bộ phận nào trong chiếc hộp này sẽ có vai trò truyền nguồn điện. Hộp sạc không dây của Galaxy Buds Live có viên pin 1,81 Wh tương đương Galaxy Buds và Buds+ Và đây là tất cả những bên trong tai nghe Galaxy Buds Live. Kết thúc màn "phẫu thuật", iFixit chấm cho hạt đậu của Samsung 8/10 điểm dễ sửa chữa, tức là nếu chẳng may làm hỏng mẫu tai nghe này bạn vẫn có cơ hội sửa nó. Trước đó, anh từng thực hiện phân tích bên trong tai nghe Galaxy Buds và Buds+ của Samsung. Màn mổ xẻ Galaxy Buds Live | iFixit

Cùng với bộ đôi Samsung Galaxy Note 20, tai nghe không dây đời mới của Samsung - Galaxy Buds Live cũng được trình làng vào sự kiện Unpacked ngày 5/8. Tai nghe mới này của ông lớn công nghệ Hàn Quốc gây ấn tượng bởi thiết kế hình hạt đậu độc đáo. Và mới đây hạt đậu nhỏ Galaxy Buds Live này đã trở thành đối tượng thử nghiệm của Youtuber iFixit - chuyên gia "mổ xẻ" các thiết bị công nghệ điện tử đời mới. "Màn tra tấn" Galaxy Buds Live của Youtuber này đang được nhiều fan công nghệ quan tâm. Nhìn vào bên trong, mặc dù không chính thức gọi là Galaxy Bean nhưng rõ ràng Samsung đã coi chiếc tai nghe này như một hạt đậu. Điều này thể hiện ở chi tiết chữ in "bean left" và "bean right" trên cáp kết nối ở mỗi bên tai. iFixit cho biết so với các tai nghe không dây khác như AirPods Pro, Galaxy Buds Live không khó để mở và là một trong những thiết bị dễ mở nhất họ từng làm. Galaxy Buds Live sử dụng pin lithium-ion 3.7v CP1254. Youtuber này nhận xét, pin có kích thước tiêu chuẩn và không quá khó để thay thế, nhưng bạn sẽ phải nhẹ nhàng nhấc drive ra trước khi tháo pin. Bên cạnh màn "mổ xẻ" Galaxy Buds Live của Samsung, iFixit cũng thực hiện tháo tung hộp sạc của tai nghe này. Không quá khó để tháo lắp hộp đựng Galaxy Buds Live. Youtuber này cũng chỉ cho người xem thấy được khi tai nghe được sạc, bộ phận nào trong chiếc hộp này sẽ có vai trò truyền nguồn điện. Hộp sạc không dây của Galaxy Buds Live có viên pin 1,81 Wh tương đương Galaxy Buds và Buds+ Và đây là tất cả những bên trong tai nghe Galaxy Buds Live . Kết thúc màn "phẫu thuật", iFixit chấm cho hạt đậu của Samsung 8/10 điểm dễ sửa chữa, tức là nếu chẳng may làm hỏng mẫu tai nghe này bạn vẫn có cơ hội sửa nó. Trước đó, anh từng thực hiện phân tích bên trong tai nghe Galaxy Buds và Buds+ của Samsung. Màn mổ xẻ Galaxy Buds Live | iFixit