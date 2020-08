"Hạt đậu" Galaxy Buds Live: Lột xác và thách thức Airpods Pro

Cùng loạt thiết bị mới, trong sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra đêm 5/8, Samsung cũng mang đến mẫu tai nghe không dây Galaxy Buds Live được cho là xứng tầm cạnh tranh AirPods Pro. Sau sự thành công của dòng tai nghe không dây Galaxy Buds lẫn Buds Plus, có thể nói đây là mẫu tai nghe vô cùng thú vị đến từ cái tên cho đến phong cách thiết kế. Về thiết kế, Galaxy Buds Live đã có một cú "lột xác" không tưởng so với người tiền nhiệm với kiểu dáng hình hạt đậu, không còn thiết kế nổi lên quá nhiều ở tai. Thay đổi lớn giữa 2 đời tai nghe không dây của Samsung chính là chuyển từ dạng in-ear sang ear-bud. Để đạt được kiểu thiết kế này, Samsung cho biết họ phải bố trí các bộ phận bên trong theo chiều ngang thay vì chiều dọc. Chúng được thiết kế để thích ứng với hình dạng của tai mặc dù không có đầu cao su. Tuy vẫn giữ nguyên kiểu lật vỏ sò nhưng hộp sạc Buds Live lần này lại mang hình dáng như hộp phấn trang điểm của các chị em thay vì kiểu viên thuốc, kích cỡ nhỏ gọn nằm lọt trong lòng bàn tay. Điểm đặc biệt đó là Buds Live được trang bị chống ồn chủ động, tính năng đang rất thịnh hành của những cặp tai nghe TWS cao cấp. Âm thanh trên tai nghe hạt đậu này được điều chỉnh bởi AKG, nơi người dùng được cung cấp loa 12 mm, ống bass và 3 micrô. Samsung trang bị cho tai nghe bộ phận Voice Pickup Unit giúp mọi người nghe rõ hơn khi thực hiện cuộc gọi bằng chồi cũng như cho phép khởi động Bixby bằng giọng nói. Micrô cho phép loại bỏ tiếng ồn chủ động (ANC) nhưng âm thanh đột ngột vẫn sẽ lọt qua - ý đồ của Samsung giúp người dùng biết vẫn để ý được môi trường xung quanh trong lúc nghe nhạc. Galaxy Buds Live cũng hỗ trợ Game Mode giúp giảm độ trễ âm thanh khi chơi các game mà thời gian tiếp nhận là quan trọng. Người dùng cũng có thể chia sẻ nhạc với nhiều người bằng tính năng Buds Together mới trên smartphone Galaxy. Galaxy Buds Live hứa hẹn cho thời gian nghe kéo dài đến 6 giờ cho một lần sạc và mở rộng thêm 15 giờ nữa nhờ hộp sạc. Nếu vô hiệu hóa chức năng khởi động Bixby bằng giọng nói hoặc ANC, người dùng sẽ nhận các con số tương ứng là 8 giờ và 29 giờ. Theo đánh giá ban đầu, đây không phải là cặp tai nghe lý tưởng cho thể dục thể thao, vì chỉ có chuẩn kháng nước thấp IPX2. Ngoài phiên bản trắng và đen truyền thống, trong lần ra mắt này, Galaxy Buds Live còn xuất hiện với phiên bản màu nâu đồng độc đáo, sang chảnh. Tuy nhiên, lớp mạ đồng khiến nhiều người có phần e dè khi sử dụng vì sợ xước. Trong buổi livestream, phía Samsung cũng đã trình diễn khả năng chia sẻ âm thanh từ một chiếc Galaxy Note 20 ra 2 chiếc Buds Live khác nhau. Samsung Galaxy Buds Live sẽ lên kệ ngay từ ngày 6/8 với giá bán khởi điểm là 169 USD, tức cao hơn 20 USD so với cặp Galaxy Buds Plus đã có mặt tại thị trường. Trên tay Galaxy Buds Live, Tab S7+ và Watch 3 - Hệ sinh thái AIoT của Samsung | Tony Phùng

Cùng loạt thiết bị mới, trong sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra đêm 5/8, Samsung cũng mang đến mẫu tai nghe không dây Galaxy Buds Live được cho là xứng tầm cạnh tranh AirPods Pro. Sau sự thành công của dòng tai nghe không dây Galaxy Buds lẫn Buds Plus, có thể nói đây là mẫu tai nghe vô cùng thú vị đến từ cái tên cho đến phong cách thiết kế. Về thiết kế, Galaxy Buds Live đã có một cú "lột xác" không tưởng so với người tiền nhiệm với kiểu dáng hình hạt đậu, không còn thiết kế nổi lên quá nhiều ở tai. Thay đổi lớn giữa 2 đời tai nghe không dây của Samsung chính là chuyển từ dạng in-ear sang ear-bud. Để đạt được kiểu thiết kế này, Samsung cho biết họ phải bố trí các bộ phận bên trong theo chiều ngang thay vì chiều dọc. Chúng được thiết kế để thích ứng với hình dạng của tai mặc dù không có đầu cao su. Tuy vẫn giữ nguyên kiểu lật vỏ sò nhưng hộp sạc Buds Live lần này lại mang hình dáng như hộp phấn trang điểm của các chị em thay vì kiểu viên thuốc, kích cỡ nhỏ gọn nằm lọt trong lòng bàn tay. Điểm đặc biệt đó là Buds Live được trang bị chống ồn chủ động, tính năng đang rất thịnh hành của những cặp tai nghe TWS cao cấp. Âm thanh trên tai nghe hạt đậu này được điều chỉnh bởi AKG, nơi người dùng được cung cấp loa 12 mm, ống bass và 3 micrô. Samsung trang bị cho tai nghe bộ phận Voice Pickup Unit giúp mọi người nghe rõ hơn khi thực hiện cuộc gọi bằng chồi cũng như cho phép khởi động Bixby bằng giọng nói. Micrô cho phép loại bỏ tiếng ồn chủ động (ANC) nhưng âm thanh đột ngột vẫn sẽ lọt qua - ý đồ của Samsung giúp người dùng biết vẫn để ý được môi trường xung quanh trong lúc nghe nhạc. Galaxy Buds Live cũng hỗ trợ Game Mode giúp giảm độ trễ âm thanh khi chơi các game mà thời gian tiếp nhận là quan trọng. Người dùng cũng có thể chia sẻ nhạc với nhiều người bằng tính năng Buds Together mới trên smartphone Galaxy. Galaxy Buds Live hứa hẹn cho thời gian nghe kéo dài đến 6 giờ cho một lần sạc và mở rộng thêm 15 giờ nữa nhờ hộp sạc. Nếu vô hiệu hóa chức năng khởi động Bixby bằng giọng nói hoặc ANC, người dùng sẽ nhận các con số tương ứng là 8 giờ và 29 giờ. Theo đánh giá ban đầu, đây không phải là cặp tai nghe lý tưởng cho thể dục thể thao, vì chỉ có chuẩn kháng nước thấp IPX2. Ngoài phiên bản trắng và đen truyền thống, trong lần ra mắt này, Galaxy Buds Live còn xuất hiện với phiên bản màu nâu đồng độc đáo, sang chảnh. Tuy nhiên, lớp mạ đồng khiến nhiều người có phần e dè khi sử dụng vì sợ xước. Trong buổi livestream, phía Samsung cũng đã trình diễn khả năng chia sẻ âm thanh từ một chiếc Galaxy Note 20 ra 2 chiếc Buds Live khác nhau. Samsung Galaxy Buds Live sẽ lên kệ ngay từ ngày 6/8 với giá bán khởi điểm là 169 USD, tức cao hơn 20 USD so với cặp Galaxy Buds Plus đã có mặt tại thị trường. Trên tay Galaxy Buds Live, Tab S7+ và Watch 3 - Hệ sinh thái AIoT của Samsung | Tony Phùng