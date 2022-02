Top quái vật ghê rợn nhất hành tinh "náu mình" dưới đáy biển sâu

Viperfish (cá rắn lục) là loài cá được tìm thấy ở độ sâu khoảng 4.500 mét. Sinh vật này khiến nhiều người sợ hãi với đôi mắt to trong suốt, hàm răng dài sắc nhọn và khuôn mặt dữ tợn. Chúng được coi là một trong những quái vật đáng sợ nhất dưới đáy đại dương. Cá vô diện thuộc họ cá chình mouray (cusk-eel), với tên khoa học là Typhlonus nasus. Loài cá này có hình thù kỳ dị, không có mặt dù có mũi và miệng. Do đó, nhiều người gọi chúng là cá vô diện hay cá không mặt. Cá Black Swallower chỉ dài khoảng 10cm nhưng có thể giết chết đối thủ to gấp 2 lần bản thân chúng. Nếu tính theo cân nặng, thì con mồi có nặng gấp 10 cũng không sao. Bản thân Black Swallow cũng sở hữu một cơ hàm khổng lồ, và một bộ dạ dày có thể giãn nở với biên độ rất lớn, tùy theo kích thước bữa ăn. Cá Stargazer che giấu mình dưới đáy đại dương với nhãn cầu lồi lên trên. Sau đó, khi một con mồi không may mắn bơi qua, chúng sẽ tấn công và nuốt gọn con mồi. Cá Barreleye có một cái đầu trong suốt khiến cho đôi mắt to lồi của nó càng nổi bật hơn. Hãy thử tưởng tượng, bạn đang bơi dưới đáy đại dương sâu thẳm và chỉ thấy 1 cái đầu trong suốt với 2 con mắt trôi về phía bạn. Bạch tuộc Dumbo dù trông có vẻ dễ thương nhưng được biết đến như một kẻ săn mồi thiện nghệ khi bọc con mồi bằng những cái tua có màng trước khi nuốt chửng chúng. Humpback Anglerfish hay cá mú lưng gù là một quái vật dưới đáy biển sâu, chúng thu hút con mồi bằng một cây gậy phát sáng trên đỉnh đầu. Vampire Squid - Mực ma cà rồng có cái tên như vậy vì có khả năng tái tạo, giống như khả năng của ma cà rồng trong các truyền thuyết. Nếu bị các loài ăn thịt cắn mất xúc tu, mực quỷ có thể tái tạo xúc tu mới. Black Dragonfish - Cá rồng đen sở hữu hàm răng sắc như dao cạo, loài cá trông giống người ngoài hành tinh này sống sâu dưới đại dương và tự tạo ra ánh sáng. Sarcastic Fringehead khi bị kích động, loài cá này sẽ mở miệng khổng lồ để chống lại những kẻ săn mồi. Chắc hẳn sẽ không ai muốn nhìn thấy cái miệng của chúng. Cá mập Goblin được xem là quái vật tiền sử, thành viên còn sót lại duy nhất của họ Mitsukurinidae - có niên đại hơn 125 triệu năm. Chúng có dáng vẻ cực kỳ xấu xí, đáng sợ với chiếc mũi dài ngoằng giống như mỏ chim. Dưa chuột biển là loài sinh vật bí ẩn dưới đại dương, được phát hiện vào năm 2007. Chúng có làn da mờ đục ảo diệu, đến nỗi các cơ quan nội tạng đều có thể nhìn thấy rõ ở bên ngoài. Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất. Nguồn: Yan News

