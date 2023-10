Top loài gặm nhấm hoang dã độc đáo quý hiếm của Việt Nam

Chuột mù (Typhlomys cinereus). Thuộc họ: Chuột gai (Placanthoyidae). Kích thước: Đầu và thân dài 7-10 cm. Khu vực phân bố: Chỉ gặp ở Lào Cai (VQG Hoàng Liên). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Wikipedia. Chuột nhắt cây (Vandeleuria oleracea). Thuộc họ: Chuột (Muridae). Kích thước: Đầu và thân dài 7-9 cm. Khu vực phân bố: Lai châu (Mường Buôn), Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Mộc Châu), Lâm Đồng (cao nguyên Langbiang). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Dúi mốc (Rhizomys pruinosus). Thuộc họ: Dúi (Spalacidae). Kích thước: Đầu và thân dài 25-35 cm. Khu vực phân bố: Khắp các tỉnh có rừng tre trúc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Zoological Research. Don (Atherurus macrourus). Thuộc họ: Nhím (Hystricidae). Kích thước: Đầu và thân dài 38-50 cm. Khu vực phân bố: Hầu hết các tỉnh còn rừng, đặc biệt là các khu vực núi có nhiều hang đá sâu. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: BioLib. Nhím (Hystrix brachyura). Thuộc họ: Nhím (Hystricidae). Kích thước: Đầu và thân dài 63-72 cm. Khu vực phân bố: Khắp các kiểu rừng từ Bắc đến Nam ở độ cao trung bình dưới 2.000 mét. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Thai National Parks. Sóc đỏ (Callosciurus finlaysonii). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 21-22 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Lâm Đồng, Côn Đảo, Phú Quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc đen (Ratufa bicolor). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 30-32 cm. Khu vực phân bố: Khắp các vùng rừng rậm từ Bắc vào Nam ở độ cao khác nhau, có cả ở Côn Đảo. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp bị đe dọa. Ảnh: iNaturalist. Sóc bụng đỏ (Callosciurus erythraeus). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 20-26 cm. Khu vực phân bố: Hầu khắp các tỉnh có rừng từ Bắc vào Nam ở độ cao thấp đến 800 mét. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: ZooChat. Sóc chuột Hải Nam (Tamiops maritimus). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 12-14 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Đồng Nai (VQG Cát Tiên), Lâm Đồng, Đắk Lắk. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: BioLib. Sóc mõm hung (Dremomys rufigenis). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 17-23 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Đồng Nai (VQG Cát Tiên), Lâm Đồng, Đắk Lắk. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Sóc vằn lưng (Menetes berdmorei). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 18-20 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Đồng Nai (VQG Cát Tiên) Lâm Đồng, Đắk Lắk (VQG Yok Đôn). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Thai National Parks. Sóc bay đen trắng (Hylopetes alboniger). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 21-22 cm. Khu vực phân bố: Lai Châu, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cao Bằng (VQG Phia Oắc – Phia Đén), Lạng Sơn (KBTTN Hữu Liên). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Sóc bay lông tai (Belomys pearsonii). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 20-22 cm. Khu vực phân bố: Hà Giang, Lai Châu, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Côn Đảo, Phú Quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Thiếu dữ liệu. Ảnh: 綠自然 生態旅遊. Sóc bay lớn (Hylopetes spadiceus). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài - cm. Khu vực phân bố: Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Côn Đảo, Phú Quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc bay nhỏ (Hylopetes phayrei). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 17-19 cm. Khu vực phân bố: Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc bay sao (Petaurista elegans). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 30-40 cm. Khu vực phân bố: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Kon Tum, Lâm Đồng. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc bay trâu (Petaurista petaurista). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 28-55 cm. Khu vực phân bố: Từ Bắc vào Nam nơi các khu vực rừng còn được bảo vệ tốt. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.





Chuột mù (Typhlomys cinereus). Thuộc họ: Chuột gai (Placanthoyidae). Kích thước: Đầu và thân dài 7-10 cm. Khu vực phân bố: Chỉ gặp ở Lào Cai (VQG Hoàng Liên). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Wikipedia. Chuột nhắt cây (Vandeleuria oleracea). Thuộc họ: Chuột (Muridae). Kích thước: Đầu và thân dài 7-9 cm. Khu vực phân bố: Lai châu (Mường Buôn), Lào Cai (Sa Pa), Sơn La (Mộc Châu), Lâm Đồng (cao nguyên Langbiang). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Dúi mốc (Rhizomys pruinosus). Thuộc họ: Dúi (Spalacidae). Kích thước: Đầu và thân dài 25-35 cm. Khu vực phân bố: Khắp các tỉnh có rừng tre trúc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Zoological Research. Don (Atherurus macrourus). Thuộc họ: Nhím (Hystricidae). Kích thước: Đầu và thân dài 38-50 cm. Khu vực phân bố: Hầu hết các tỉnh còn rừng, đặc biệt là các khu vực núi có nhiều hang đá sâu. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: BioLib. Nhím (Hystrix brachyura). Thuộc họ: Nhím (Hystricidae). Kích thước: Đầu và thân dài 63-72 cm. Khu vực phân bố: Khắp các kiểu rừng từ Bắc đến Nam ở độ cao trung bình dưới 2.000 mét. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Thai National Parks. Sóc đỏ (Callosciurus finlaysonii). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 21-22 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Lâm Đồng, Côn Đảo, Phú Quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc đen (Ratufa bicolor). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 30-32 cm. Khu vực phân bố: Khắp các vùng rừng rậm từ Bắc vào Nam ở độ cao khác nhau, có cả ở Côn Đảo. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Sắp bị đe dọa. Ảnh: iNaturalist. Sóc bụng đỏ (Callosciurus erythraeus). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 20-26 cm. Khu vực phân bố: Hầu khắp các tỉnh có rừng từ Bắc vào Nam ở độ cao thấp đến 800 mét. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: ZooChat. Sóc chuột Hải Nam (Tamiops maritimus). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 12-14 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Đồng Nai (VQG Cát Tiên), Lâm Đồng, Đắk Lắk. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: BioLib. Sóc mõm hung (Dremomys rufigenis). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 17-23 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Đồng Nai (VQG Cát Tiên), Lâm Đồng, Đắk Lắk. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Sóc vằn lưng (Menetes berdmorei). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 18-20 cm. Khu vực phân bố: Kon Tum, Đồng Nai (VQG Cát Tiên) Lâm Đồng, Đắk Lắk (VQG Yok Đôn). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Thai National Parks. Sóc bay đen trắng (Hylopetes alboniger). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 21-22 cm. Khu vực phân bố: Lai Châu, Lạng Sơn, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng, Cao Bằng (VQG Phia Oắc – Phia Đén), Lạng Sơn (KBTTN Hữu Liên). Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: Encyclopedia of Life. Sóc bay lông tai (Belomys pearsonii). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 20-22 cm. Khu vực phân bố: Hà Giang, Lai Châu, Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Côn Đảo, Phú Quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Thiếu dữ liệu. Ảnh: 綠自然 生態旅遊. Sóc bay lớn (Hylopetes spadiceus). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài - cm. Khu vực phân bố: Hà Giang, Lai Châu, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Lạng Sơn, Thanh Hoá, Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Côn Đảo, Phú Quốc. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc bay nhỏ (Hylopetes phayrei). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 17-19 cm. Khu vực phân bố: Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc bay sao (Petaurista elegans). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 30-40 cm. Khu vực phân bố: Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Hà Giang, Kon Tum, Lâm Đồng. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Sóc bay trâu (Petaurista petaurista). Thuộc họ: Sóc (Sciuridae). Kích thước: Đầu và thân dài 28-55 cm. Khu vực phân bố: Từ Bắc vào Nam nơi các khu vực rừng còn được bảo vệ tốt. Tình trạng bảo tồn trong Sách Đỏ IUCN: Ít quan tâm. Ảnh: iNaturalist. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.