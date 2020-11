Top gậy đánh golf giúp người chơi phát bóng chuẩn xác nhất

1. Callaway Mavrik Max là gậy golf của hãng Callaway sản xuất. Gậy nổi bật với Flash Face SS20 thế hệ mới được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI), làm từ vật liệu titan FS2S nhẹ và mạnh mẽ Các kỹ sư của Callaway đã tìm cách tối ưu hóa tốc độ bóng trên một diện tích hơn trên mặt gậy. Người chơi có thể điều chỉnh quỹ đạo bằng cách thay đổi góc phóng và tốc độ spin nhờ hoán đổi hai trọng lượng 14g và 2g của Jailbreak cùng T2C Triaxial Carbon Crown. 2. Gậy Cobra King SpeedZone được thiết kế nhằm mang đến hiệu suất và quán tính cao nhất cho người chơi. Ngoài ra, Cobra còn mở rộng 95% mặt gậy, cho phép người chơi điều khiển gậy chính xác hơn tới 5 lần so với đánh bóng mặt truyền thống. Các kỹ sư đã sử dụng khung Speed Titan mới, loại bỏ titan không cần thiết để tạo ra trọng lượng nhẹ hơn trong khi vẫn duy trì cấu trúc thiết kế mạnh mẽ để chịu được va chạm tốc độ cao. 3. Gậy Ping G410 Plus có dung tích đầu gậy 455c, nhờ khối trọng lượng di chuyển được nằm ở phần sole, gậy driver Ping G410 Plus sẽ hỗ trợ đánh draw, fade hoặc ở trạng thái cân bằng. Ping G410 Plus có tốc độ đầu gậy nhanh hơn khi swing, điều này thu hút nhiều nhóm golfer ở những trình độ khác nhau. Dù có thiết kế mới nhưng chỉ số MOI (momen quán tính) của đầu gậy vẫn rất cao, nhờ vậy mà các cú phát bóng vẫn đảm bảo sự ổn định ngay cả trong trường hợp mis-hit. 4. Titleist là thương hiệu golf hàng đầu thế giới. Các sản phẩm mà hãng tung ra đều được giới điệu mộ yêu thích và săn đón. Một trong số đó là gậy driver Titleist TS1 – cây gậy giúp người chơi phát bóng xa và chính xác. Theo đánh giá của giới chuyên gia, TS1 không chỉ giúp những người chơi có tốc độ swing trung bình bằng cách thúc đẩy tốc độ nhanh hơn và góc phóng cao hơn mà còn bằng cách tạo ra tốc độ spin cao hơn khoảng 200 rpms so với TS2. 5. Gậy Tour Edge Exotics EXS 220 có mặt thon dài kết hợp với trọng lượng 9 gram mang đến cho EXS 220 hiệu năng 20% so với “người” tiền nhiệm và là một trong những dòng gậy driver có âm thanh sâu hơn, tăng cường cảm giác cho người chơi. Bên cạnh đó, hãng cũng nghiên cứu và tăng chỉ số MOI cao hơn 20% so với EXS, giúp người chơi có được trải nghiệm tốt nhất. 6. Gậy golf Honma có thiết kế tinh tế, công nghệ thiết kế tiên tiến giúp cải thiện khoảng cách và phương hướng tốt nhất, tăng khả năng cơ động và tăng khoảng cách. Thiết kế dày ở mặt tiếp xúc giúp gậy Driver ôm bóng tốt hơn giúp các golfer có thể kiểm soát tốt hơn cú đánh của mình. 7. Gậy golf TaylorMade được thiết kế với vật liệu cao cấp giúp tăng năng suất khi sử dụng. Gậy golf TaylorMade có cấu trúc chất liệu 7 lớp Cacbon Composite tạo nên một cây gậy có độ chính xác cao, mỏng, nhẹ và đặc biệt độ khỏe của gậy rất cao từ đó làm giảm tối đa trọng lượng của đầu gậy, làm tăng khả năng truyền lực và vận tốc của bóng. Sau 40 năm phát triển, hãng gậy golf TaylorMade đã hoàn toàn chinh phục thị trường Golf, trong đó có thị trường golf Việt để trở thành 1 trong những thương hiệu golf lớn mạnh nhất. Sân golf cho người nghèo giữa thủ đô



