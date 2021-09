Top địa danh bí ẩn khiến con người luôn khát khao giải mã

Địa danh hẻo lánh nằm ở phía nam Nhật Bản, Aoshima, là nơi trú ngụ của 22 người và hơn 120 con mèo. Hòn đảo thậm chí còn có một ngôi đền thờ mèo cùng với những mô hình mèo được dựng lên cho khách du lịch chiêm ngưỡng. Catacombes de Paris (Hầm mộ Paris) còn có tên gọi khác là Ossuaire municipal - Nghĩa trang thành phố, là nơi an nghỉ cuối cùng của khoảng 6 triệu người dân. Bạn sẽ ngay lập tức sởn gai ốc khi đến địa danh này, cổng vào, những bức tường... hầu hết đều được phủ kín bởi xương người. Cánh đồng chum cổ nằm rải rác dọc cao nguyên Mương Phuôn tại tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). 59 điểm tập trung khoảng 2.000 chiếc chum có niên đại từ 1.500 đến 2.000 năm. Một giả thuyết cho rằng, những chiếc chum hình trụ khổng lồ này được sử dụng trong các tang lễ cổ xưa.Bãi biển đỏ tuyệt đẹp này nằm ở Bàn Cẩm, tỉnh Liêu Ninh, thuộc đông bắc Trung Quốc. Địa danh này được coi là vùng đất ngập nước lớn nhất và tốt nhất bảo vệ những bãi đầm lầy hiếm có, quý giá của thế giới. Màu đỏ ở đây là do bãi biển này được bao phủ bởi một loại rong biển có tên là Sueda. Nằm tại tỉnh Bohol (Philippin), đồi Socola là một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn và độc đáo bậc nhất tại nơi đây. Chúng có chiều cao khác nhau nhưng hình dáng hoàn toàn giống nhau đến mức bị nhầm là do con người tạo ra. Theo UNESCO, những ngọn đồi này là sự nâng cao của trầm tích san hô và là kết quả của sự xói mòn do nước mưa. Bàn tay trên sa mạc Chile do nhà điêu khắc người Chile Mario Irarrázabal sáng tạo ra. Irarrázabal được biết đến với những tác phẩm gắn liền với nỗi đau khổ của con người và tác phẩm điêu khắc khổng lồ này ghi lại cảm giác cô đơn của sa mạc hoang vắng và hẻo lánh nơi nó được đặt. Ở Hồ Nam, Trung Quốc, những núi đá vôi chọc trời, được bao phủ bởi cây xanh và sương mù quanh năm khiến du khách cảm thấy như đang được đứng ở chốn bồng lai tiên cảnh. Tại đây, bạn có thể đi cáp treo đến tận làng Hoàng Thạch và ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của Tianzi. Badab-e-Surt là những ruộng bậc thang tuyệt đẹp nằm ở miền bắc Iran. Travertine là một loại đá vôi được hình thành từ sự tích tụ canxi trong nước và tại đây xuất hiện hai suối nước nóng với các đặc tính khoáng chất khác nhau. Màu sắc bất thường của ruộng bậc thang này là do hàm lượng oxit sắt cao trong những con suối. Chiếc hồ màu hồng có tên Hillier độc đáo này được phát hiện vào năm 1802 trên hòn đảo lớn nhất, thuộc quần đảo Recherche, Tây Úc. Nước hồ có màu hồng đậm quanh năm và một số nhà khoa học cho biết, màu sắc này được tạo ra do độ mặn cao của nước hồ khiến tảo ưa mặn Dunakiella salina và vi khuẩn màu hồng Halobacteria phát triển mạnh mẽ. Pamikkale hay còn được gọi là Cung điện Bông có nước chảy từ suối tự nhiên xuống các bậc thang màu trắng, tạo thành hồ nước nóng tuyệt đẹp và hoàn hảo để vừa ngâm mình, vừa chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên độc đáo. 60 triệu năm trước, một vụ phun trào núi lửa đã phun ra lượng dung nham cực nóng tạo ra các vết nứt. Ước tính có khoảng 37.000 cột đa giác tại nơi đây, trông nó hoàn hảo đến nỗi truyền thuyết địa phương cho rằng, chúng được tạo ra bởi một người khổng lồ. Vì vậy, nơi đây mới được biết đến với cái tên “Con đường của Người khổng lồ”. Hồ Spotted từ lâu đã được người dân bản địa coi là nơi linh thiêng. Vào mùa hè, nước của hồ bốc hơi, để lộ những hồ khoáng nhỏ bị bỏ lại bên dưới, mỗi hồ khoáng lại có một màu sắc khác nhau. Bạn có thể nhìn thấy hồ nước độc đáo này từ trên Quốc lộ 3, phía tây bắc của thị trấn Osoyoos chứ không thể lại gần vì yêu cầu “bất khả xâm phạm” từ phía người dân. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới. Nguồn: VTC.

