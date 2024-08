Top 8 thành tựu khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử NASA

1. Sứ mệnh Apollo và bước chân đầu tiên lên Mặt trăng (1969): Thành tựu nổi bật nhất của NASA có lẽ là sứ mệnh Apollo 11, khi con người lần đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Ngày 20/7/1969, phi hành gia Neil Armstrong và Buzz Aldrin đã ghi dấu lịch sử khi bước ra từ tàu đổ bộ Mặt trăng, mang lại không chỉ niềm tự hào cho Mỹ mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho khám phá không gian. (Ảnh: BBC) 2. Tàu thăm dò hành tinh Voyager (1977): Hai tàu thăm dò Voyager 1 và Voyager 2, được phóng vào năm 1977, đã thực hiện những chuyến hành trình xa nhất trong lịch sử khám phá không gian của con người. Voyager 1 hiện đang bay ra ngoài Hệ Mặt Trời, mang theo "Golden Record" – đĩa ghi âm chứa thông điệp của nhân loại gửi tới các nền văn minh ngoài hành tinh. Những hình ảnh và dữ liệu từ Voyager đã cung cấp cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về các hành tinh như Sao Mộc, Sao Thổ, Sao Thiên Vương và Sao Hải Vương. (Ảnh: Forbes) 3. Kính viễn vọng không gian Hubble (1990): Kính viễn vọng không gian Hubble đã cách mạng hóa thiên văn học bằng việc cung cấp những hình ảnh rõ nét và chi tiết về vũ trụ. Từ việc chụp lại hình ảnh các thiên hà xa xôi, đến nghiên cứu sự giãn nở của vũ trụ, Hubble đã giúp giải quyết nhiều câu hỏi lớn về nguồn gốc và cấu trúc của vũ trụ. (Ảnh: NASA Science) 4. Sứ mệnh Rover Mars và khám phá nước trên sao Hỏa: NASA đã phóng nhiều tàu thăm dò và robot tự hành lên Sao Hỏa, trong đó có các sứ mệnh nổi bật như Spirit, Opportunity, Curiosity và Perseverance. Những robot này đã khám phá bề mặt Sao Hỏa, tìm kiếm dấu hiệu của nước và các điều kiện có thể hỗ trợ sự sống. Đặc biệt, Perseverance, hạ cánh vào tháng 2/2021, đã bắt đầu nhiệm vụ thu thập mẫu đất đá để chuẩn bị cho việc đưa về Trái Đất. (Ảnh: Space) 5. Sứ mệnh Cassini-Huygens và khám phá sao Thổ (1997-2017): Tàu Cassini, hợp tác giữa NASA và ESA, đã cung cấp cái nhìn toàn diện về hệ thống Sao Thổ trong suốt 20 năm hoạt động. Cassini đã gửi về những hình ảnh tuyệt đẹp và thông tin quan trọng về các vành đai của Sao Thổ, cũng như khám phá các mặt trăng như Titan và Enceladus, nơi có thể tồn tại đại dương ngầm và các điều kiện hỗ trợ sự sống. (Ảnh: Wikipedia) 6. Kính viễn vọng không gian James Webb (2021): Kính viễn vọng không gian James Webb (JWST) được phóng vào tháng 12 năm 2021, đánh dấu một bước nhảy vọt trong khả năng quan sát vũ trụ. Với công nghệ tiên tiến và khả năng nhìn xa hơn, JWST hứa hẹn sẽ mang lại những khám phá mới về sự hình thành của các ngôi sao, hành tinh và thiên hà, cũng như nghiên cứu sâu hơn về các hành tinh ngoài hệ Mặt Trời. (Ảnh: NASA Science) 7. Sứ mệnh New Horizons và khám phá sao Diêm Vương (2015): Sứ mệnh New Horizons đã làm nên lịch sử khi tiếp cận và chụp ảnh chi tiết bề mặt Sao Diêm Vương vào năm 2015. Những hình ảnh và dữ liệu thu được đã thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về hành tinh lùn này, cho thấy một thế giới phức tạp với núi băng, cồn cát và có thể là đại dương ngầm.(Ảnh: Scientific American) 8. Trạm vũ trụ Quốc Tế (ISS): ISS, một dự án hợp tác quốc tế do NASA dẫn đầu, là phòng thí nghiệm không gian lớn nhất và phức tạp nhất từng được xây dựng. ISS không chỉ là nơi thực hiện các thí nghiệm khoa học tiên tiến trong môi trường không trọng lực, mà còn là biểu tượng của hợp tác quốc tế, mở ra cơ hội cho nhiều quốc gia tham gia vào công cuộc khám phá không gian. (Ảnh: NASA) Mời quý độc giả xem thêm video: Hé lộ mẫu vật tiểu hành tinh 4,5 tỷ năm tuổi NASA vừa công bố.

