Top 8 động vật tuyệt chủng nổi tiếng, số 7 gây tiếc nuối

1.Khủng long bạo chúa Tyrannosaurus Rex: Là một trong những loài động vật tuyệt chủng nổi tiếng nhất hành tinh, T-rex cũng là một trong những loài khủng long lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất. Chiều dài của chúng có thể lên đến 12,8 mét, và trọng lượng lên đến 7 tấn. Chúng tuyệt chủng khoảng 65 triệu năm trước. 2. Hươu khổng lồ Irish Deer: Loài hươu lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất, với chiều cao khoảng 2,1 mét và sừng dài tới 3,65 mét. Chúng tuyệt chủng khoảng 7.700 năm trước do nạn săn bắn lấy sừng. 3. Sư tử hang (Cave Lion): Là một phân loài tuyệt chủng của sư tử, thường được biết đến qua các hóa thạch và bức họa thời tiền sử. Chúng tuyệt chủng khoảng 10.000 năm trước. 4. Bò biển Steller: Động vật được nhà tự nhiên học Georg Steller phát hiện vào năm 1741. Chúng có chiều dài khoảng 7,9 mét và nặng 3 tấn. Bò biển Steller bị tuyệt chủng do ảnh hưởng của con người từ năm 1768. 5. Chim Dodo: Loài chim không bay sống trên đảo Mauritius, cao khoảng 1 mét. Chúng tuyệt chủng vào cuối thế kỷ 17 do sự phá hoại của con người và sinh vật lạ. 6. Bò rừng châu Âu Aurochs: Là một trong các loài động vật tuyệt chủng của Châu Âu. Chúng tuyệt chủng vào năm 1627 do nạn săn bắn và thu hẹp môi trường sống. 7. Ngựa Vằn Quagga: Loài ngựa vằn từng tồn tại ở châu Phi, tuyệt chủng vào năm 1883 do nạn săn bắn và thu hẹp môi trường sống. 8. Hổ Tasmania: Loài cuối cùng trong chi Thylacinus, tuyệt chủng vào năm 1936 do nhiều nguyên nhân như nạn săn bắn và xâm lấn của con người và chó. Mời quý độc giả xem thêm video: Tận mục 8 động vật vô giá của nhân loại, Việt Nam góp mặt 1 loài.

