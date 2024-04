Loài hổ tuyệt chủng gần 40 năm bỗng tái xuất thần kỳ

Nhóm nghiên cứu khoa học của BRIN phát hiện dấu hiệu của sự sống của loài hổ Java ở khu vực Tây Pendei, tỉnh Tây Java. Phát hiện này đặc biệt khiến người ta ngạc nhiên vì loài hổ Java đã được coi là tuyệt chủng gần 40 năm. Hổ Java, từng là chúa tể của đảo Java, giảm số lượng đáng kể do sự mở rộng của con người và suy thoái môi trường. Vào những năm 1980, không có dấu vết nào của hổ Java được tìm thấy, dẫn đến việc chính thức tuyên bố tuyệt chủng của loài này. Tuy nhiên, phát hiện mới đã cung cấp bằng chứng trực tiếp về sự tồn tại của hổ Java, khi một sợi lông hổ được phát hiện trên hàng rào nhà dân. Mẫu lông này đã được phân tích và được cho là của hổ Java. Điều này khẳng định rằng loài hổ này có thể vẫn còn tồn tại và cần được bảo vệ. Hổ Java có kích thước nhỏ hơn so với các phân loại hổ khác, với chiều dài cơ thể chỉ 155 cm và chiều cao vai khoảng 80 cm. Đặc điểm của hổ Java bao gồm lông ngắn, đường nét mảnh và bộ râu dài nhất trong số các loài hổ. Mặc dù số lượng hổ Java giảm do sự can thiệp của con người, việc phát hiện lại chúng cung cấp một tín hiệu hy vọng và nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Chính phủ và cộng đồng khoa học cần tăng cường nỗ lực để bảo vệ môi trường sống của hổ Java và các loài quý hiếm khác, đồng thời nâng cao nhận thức của công chúng về vấn đề này. Mời quý độc giả xem thêm video: Gay cấn khoảnh khắc người đàn ông chạm trán hổ dữ trong rừng.

