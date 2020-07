Top 7 phát ngôn "gây sốc" của dàn streamer nổi tiếng nhất Việt Nam

Bomman tên thật là Mai Nam Hải, là một streamer - caster chuyên nghiệp với khả năng bắn CS:GO đỉnh cao và những pha toxic đi vào lòng người. Thời gian vừa qua, Bomman trở thành một trong những cái tên hot nhất làng game Việt khi công khai tình cảm với nữ MC xinh đẹp Minh Nghi. Cả cộng đồng game thủ từng xôn xao khi Bomman đã ''tiếp cận'' được Minh Nghi – kiều nữ của làng LMHT bằng phát ngôn cực kỳ gây sốc, lấy cảm hứng từ câu rap của Đen Vâu: ''Có người nói tôi thay đổi. Không, là tôi thích Nghi''. Là một trong tứ hoàng streamer, không chỉ nổi tiếng với khả năng chơi CS:GO và PUBG đỉnh cao, lối nói chuyện hài hước, Độ Mixi còn ''gây bão'' với những phát ngôn ''chất để đời''. Một trong những câu nói được nhiều bạn trẻ tâm đắc nhất là ''Cuộc sống này phức tạp là do bạn làm quá lên''. Ngắn gọn, không dài dòng nhưng vẫn đủ đáng suy ngẫm. ''Tôi luôn mang đến bài học gì đó cho người xem livestream, làm thành kênh stream bổ ích'', đó là châm ngôn của ViruSs khi được hỏi về lý do anh làm streamer. Đến với kênh của ViruSs, người ta tìm được cảm giác thoải mái khi xem stream nhưng vẫn học được điều gì đó từ nam streamer này, người đã từng trải qua tuổi đôi mươi không có gì trong tay. Thầy giáo Ba gần như được xem là tên tuổi số 1 của làng streamer LMHT với khả năng gánh team cùng những màn combo dual rank đã mắt. ''Trong top 5 am hiểu về LMHT nhất chắc chắn có thầy'' là một trong những câu nói tâm đắc nhất của Thầy giáo Ba - người được mệnh danh là ''vựa muối'' của làng streamer Việt. Mở đường cho phong trào caster Dota2 từ nhiều năm về trước, cộng thêm khiếu hài hước và sự thông minh, PewPew đã đạt được nhiều thành công trong lĩnh vực stream. Nam streamer này còn là chủ nhân nhiều những câu nói viral, tạo ra làn sóng chế ảnh từ những câu nói nổi tiếng của anh trên mạng. Một trong những câu nói cũng đình đám không kém và được sử dụng lồng ghép trong các video hài hước đó là ''Bố mẹ ở nhà thì còng lưng ra nuôi đi học, yêu với đương cái gì''. Câu nói vừa hài hước, vừa mang tiếng ''răn đe'' được giới trẻ cực kỳ thích thú. Ít ai biết rằng streamer Mimosa Chu chính là câu nói gây bão mạng trong suốt thời gian qua: "Chào em, anh đứng đây từ chiều''. Được biết, đây chính là một trong những ''bí kíp tán gái'' của Mimosa và lập tức thu hút rất nhiều sự chú ý từ cộng đồng. QTV là game thủ gạo cội của làng game Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam, anh đã có một sự nghiệp lẫy lừng trước khi chuyển sang làm trong lĩnh vực stream. Sau nhiều thành công với nghiệp game, giờ đây Quách Thành Vũ vẫn đang tiếp tục gặt hái các thành công mới trên con đường sự nghiệp streamer của mình, dù không quá đình đám nhưng anh vẫn có một lương fan ''hùng hậu''. Tuy là một người khá kín tiếng QTV vẫn có những câu nói đi vào lòng người. Và một trong những câu nói tâm đắc nhất của streamer nổi tiếng này là: ''Không có gì phải buồn hết, mình có thực lực thua mới buồn, còn không có thực lực thua thì làm sao phải buồn'', động viên tinh thần các thành viên trẻ trong team. Khoảnh khắc ViruSs nhận giải Hot influencers được yêu thích nhất | WECHOICE AWARDS 2018

