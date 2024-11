Bên trong những chiếc tàu du lịch xa hoa nhất thế giới có gì?

1. Seven Seas Splendor - Regent Seven Seas Cruises: Là một trong những chiếc tàu du lịch xa hoa nhất thế giới, Seven Seas Splendor có các phòng suite rộng rãi với ban công lớn, nội thất được trang trí bằng đá cẩm thạch Ý và pha lê Séc. Các nhà hàng trên tàu phục vụ ẩm thực đa dạng từ Á đến Âu, đảm bảo làm hài lòng những thực khách khó tính nhất. (Ảnh: My Kind of Cruise) 2. Oceania Riviera - Oceania Cruises: Oceania Riviera nổi bật với các chuyến du ngoạn độc đáo và các lớp học nấu ăn trên tàu. Tàu có các phòng suite sang trọng và các nhà hàng phục vụ ẩm thực cao cấp, từ buffet đến các món ăn gọi món.(Ảnh:Awesome Travel Holidays) 3. Viking Venus - Viking Ocean Cruises: Viking Venus mang đến trải nghiệm du lịch biển với phong cách Bắc Âu. Tàu có các phòng suite rộng rãi, các nhà hàng phục vụ ẩm thực đa dạng và các hoạt động giải trí phong phú.(Ảnh:United Cruises) 4. Seabourn Ovation - Seabourn Cruises: Seabourn Ovation là biểu tượng của sự sang trọng với các phòng suite rộng rãi, dịch vụ quản gia riêng và các nhà hàng phục vụ ẩm thực cao cấp. Tàu còn có các chương trình giải trí và spa đẳng cấp thế giới.(Ảnh:Ship Technology) 5. Silver Moon - Silversea Cruises: Silver Moon nổi bật với dịch vụ quản gia riêng và các chương trình ẩm thực độc đáo. Tàu có các nhà hàng phục vụ ẩm thực đa dạng và các hoạt động giải trí phong phú, từ lớp học nấu ăn đến các buổi biểu diễn nghệ thuật.(Ảnh:Riviera Maritime Media) 6. SeaDream II - SeaDream Yacht Club: SeaDream II mang đến trải nghiệm du lịch biển với phong cách du thuyền nhỏ gọn và sang trọng. Tàu có các phòng suite tiện nghi, các nhà hàng phục vụ ẩm thực cao cấp và các hoạt động giải trí đa dạng.(Ảnh:Carrier Luxury Holidays) 7. Scenic Eclipse - Scenic Luxury Cruises and Tours: Scenic Eclipse là tàu du lịch thám hiểm sang trọng với các phòng suite rộng rãi, dịch vụ quản gia riêng và các chương trình giải trí phong phú. Tàu còn có các chuyến du ngoạn độc đáo đến những điểm đến ít người biết đến.(Ảnh:Condé Nast Traveler) 8. Nữ hoàng Elizabeth: Tàu Nữ hoàng Elizabeth mang phong cách nghệ thuật trang trí của Cunard, với bữa trà chiều hằng ngày và những điệu nhảy trong phòng khiêu vũ lớn. Tàu có spa Mareel Wellness & Beauty, nhiều nhà hàng và quán rượu truyền thống Anh như Golden Lion.(Ảnh: Mời quý độc giả xem thêm video: Đảo Phú Quốc là đứng thứ 2 danh sách đảo đẹp nhất thế giới.

