Top 10 sản phẩm công nghệ vô dụng nhất mọi thời đại

Thiết bị Amstrad E-mailer xây dựng một trình duyệt Web dial-up, cho phép bạn gửi e-mail qua điện thoại cố định. Tuy nhiên việc sử dụng tổng thể phức tạp, khó sử dụng, hoàn toàn kém thuận lợi so với PC khiến cho đây trở thành một trong những sản phẩm công nghệ vô dụng nhất lịch sử. Xybernaut Poma là chiếc máy tính theo kiểu...đeo tay ra đời đầu năm 2002 và cuối cùng trở thành một “thảm họa”. Sản phẩm này chạy hệ thống Windows CE, gồm có bàn phím, bộ nhớ, màn hình và các phụ kiện khác với tổng giá thành lên tới 1500 USD. NEC Pro Mobile 200 là một trong các thiết bị hỗ trợ PDA, từng là xu hướng công nghệ một thời. Thiết bị chạy hệ thống Windows CE, nhưng không hỗ trợ Outlook, tính thực tế không cao khiến nó nhanh chóng bị lãng quên. Microsoft luôn nỗ lực trong việc tìm ra những sản phẩm công nghệ mới nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Microsoft Mira là một thiết bị với màn hình cảm ứng, chức năng chính là cho phép người dùng truy cập từ xa vào máy tính nhưng lại không áp dụng được vào thực tế và giá thành quá cao. Bạn đã từng thấy một con chuột máy tính có thể sử dụng như một chiếc điện thoại? Sony Vaio Mouse Talk là chuột máy tính nhưng có thể mở ra để sử dụng như điện thoại Internet, tuy nhiên nhanh chóng trở thành sản phẩm công nghệ vô dụng khi không đạt được cả 2 chức năng. Nintendo Virtual Boy được xem là sản phẩm đời đầu của thiết bị thực tế ảo. Do hạn chế về kỹ thuật, nó chỉ có thể hiển thị hình ảnh màu đen và trắng, trò chơi Nintendo và thậm chí khuyến khích người dùng nên “nghỉ ngơi” sau 15 phút sử dụng. Ngoại hình không quá xuất sắc, chạy hệ điều hành Tizen OS, ít ứng dụng khiến đồng hồ Samsung Gear 2 không phải là sự lựa chọn đối với các fan công nghệ. Chưa kể, giá cả của sản phẩm này không hề rẻ. NoPhone Zero thực chất chỉ là một hình chữ nhật bằng nhựa màu đen, được ra đời với chức năng cai nghiện điện thoại thông minh. Tuy nhiên, đúng như dự đoán của nhiều người, sản phẩm này hoàn toàn vô dụng và thất bại trong việc giúp người dùng cai nghiện smartphone. Những chiếc USB đã nhanh chóng tạo nên một cơn sốt lớn kể từ khi xuất hiện, thế nhưng trong đó cũng xuất hiện một vài thành phần khá “vô dụng”, chẳng hạn như USB Ghost Radar. Nó có đèn và loa, phát ra âm thanh khi có người đến gần nhưng chưa ai hiểu mục đích của thiết bị này. Bàn phím có tên SafeType Keyboard ngay từ thiết kế đã khiến ta cảm thấy bất tiện và dễ hiểu là cũng không ai sử dụng được nó. Hình ảnh minh họa sẽ giúp bạn hiểu rõ nhất về “ngoại hình dị" của bộ bàn phím này. 10 Phát Minh Vô Dụng Nhất Mọi Thời Đại - Đỉnh cao của sáng chế?. Nguồn: Youtube

