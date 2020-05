Top 14 bí ẩn làm điên đầu các nhà khoa học trên thế giới

Cơ chế cỗ máy Antikythera này có từ thời Hy Lạp cổ đại - tương tư như chiếc ”máy tính” cổ đại được thiết kế để dự đoán vị trí thiên văn và nhật thực. Không có gì phức tạp nếu cỗ máy được làm từ những những thế kỷ sau này. Nhưng vào khoảng thời đại này, chuyện gì đã xảy ra với những bí mật của cỗ máy này? Những nguyên liệu còn sót lại của ma tuý và thuốc lá đã được tìm thấy trong xác ướp Ai Cập. Lịch sử đã chứng minh rằng giữa Châu Phi và Nam Mỹ không có bất kỳ liện hệ nào trong thời kỳ cổ đại. Vậy làm thế nào họ có những loại thuốc này là điều bí ẩn? Có hơn 300 quả cầu đá tọa lạc trên vùng đồng bằng sông Diquís và Isla del Caño ở Costa Rica . Những quả bóng này được gọi là Las Bolas. Có rất nhiều huyền thoại xung quang những viên đá. Một số người cho rằng chúng đến từ Atlantis hoặc được hóa thành từ một người đã mất. Những đường ống là bằng chứng về đường ống dẫn nước Trung Quốc cổ đại. Các đường ống được liên kết với ba hang động trong núi Baigong. Đây là bằng chứng về những đường ống khác nhau trên toàn thế giới. Nhiều người đưa ra giả thuyết rằng những tiến bộ công nghệ này là dấu vết của những vị khách ngoài hành tinh đến thăm trái đất. Hình thù kì lạ xuất hiện trên cánh đồng lúa. Một vòng rộng tới 183m với hình thù kỳ lạ giống như hình con sứa khổng lồ xuất hiện trên cánh đồng lúa mạch tại Kingstone Coobes, Oxford. Nó có thể được tạo ra trong đêm bởi một nhóm “người ngoài hành tinh” hoặc xảy ra do hiện tượng tự nhiên khi một tia sét bất thường dội lên trái đất. Một đoàn thủy thủ gồm các thợ lặn người Thụy Điển đã phát hiện ra một vật thể lạ hình đĩa có bán kính lớn nằm dưới đáy biển Baltic. Nó được miêu tả là hình thành trên một cột trụ, bao gồm các cấu trúc xếp thành hình bậc thang dẫn đến một lỗ đen. Không ai có thể giải thích được nguồn gốc của hiện tượng này đến từ đâu? Pin Baghdad Hay còn gọi là Pin Parthia. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một bình đất sét nhỏ, trong đó có chứa một miếng trục đồng, được tạo ra ở vùng Lưỡng Hà, có thể có sắt bên trong có cấu tạo giống với một chiếc pin cơ bản hiện nay. Nhưng mọi giả thuyết đều không được chấp nhận bởi không có sự lý giải hợp lý cho dây dẫn và nguồn. Những chiếc đầu lâu được chạm khắc bằng đá thạch anh trắng, trong. Những nhà khảo cổ cho rằng hiện vật được làm từ thời tiền Columbo (nền văn minh Aztec hoặc Maya). Những chiếc đầu lâu này được trạm khắc rất tinh vi, chứ không hề thô sơ nếu so sánh với nền văn minh bấy giờ. Nó được coi là biểu trưng của sự sở hữu quyền lực. Tại vị trí của lăng mộ này người ta nói rằng đã có một dòng sông thủy ngân. Bởi các nhà khảo cổ đã thấy một lượng lớn thủy ngân trong đất và một thành phố thu nhỏ, đánh dấu ngôi mộ của Tần Thủy Hoàng- vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc. Ngoài ra điểm khiến các nhà khoa học khó giải thích nhất là đội quân đất nung nổi tiếng xung quanh ngôi mộ, mỗi người đều có một khuôn mặt khác nhau. Những mô hình này là những món đồ chơi cổ đại, đã mô phỏng những chiếc máy bay theo kích thước nhỏ và được làm thủ công. Tuy nhiên, những chiếc máy bay thực sự bay lên bầu trời được thực hiện vào năm 1780. Vậy, làm thế nào mà nền văn minh cổ khi không có đầy đủ về những liên tưởng về chiếc máy bay lại có thể thực hiện những mô hình này và phác họa giống với bề ngoài của chiếc máy bay bây giờ? Dấu chân hoá thạch của người và khủng long. Mặc dù đã có rất nhiều những hóa thạch được chứng minh là làm giả. Bên cạnh đó, cũng có một số mẫu dấu chân hóa thạch của con người và khủng long được tìm thấy trong lớp đá cổ, mà các nhà khảo cổ không thể chứng minh chúng là giả. Đó vẫn được coi là một bí ẩn, và nếu điều này là sự thật thì nó sẽ phá vỡ học thuyết tiến hóa. Tại 2 di chỉ Harrapa và Mohenjo-Daro các nhà khoa học đã do được mức độ phóng xạ rất cao trong đống đổ nát và được mọi người đưa ra giả thuyết rằng đây là một vụ nổ bom nguyên tử khoảng 1500 TCN. Nhưng các nhà khoa học cũng có đầy đủ giả thuyết để phản biện lại điều này. Và cho đến ngày hôm nay người ta vẫn tranh luận về nó. Tại Bolivia, có một quần thể ngôi chùa lớn với kiến trúc phức tạp, bao gồm các tảng đá được lồng vào nhau từ nền văn minh Inca. Công trình đá này được lồng vào nhau chính xác đến mức kinh ngạc, các nhà khoa học cũng không thể giải thích được nó được xây dựng bằng cách nào từ thời gian xa xưa như vậy? Bản thảo Voynich là một minh họa code được xác thực từ thời Trung cổ, nhưng không ai có thể giải mã chính xác được nó. Đây được coi là một cuốn sách về y học. Bản thảo này trở thành một trong những trường hợp nổi tiếng nhất trong lịch sử ngành mật mã. Những bí ẩn chưa có lời giải đáp

