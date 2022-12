Top 10 quái vật ăn thịt kinh hãi nhất thời tiền sử

1. Cá mập Megalodon: có thể tích như một con tàu ngầm, nặng lên đến 50- 60 tấn là sát thủ kinh hoàng bậc nhất dưới đại dương cổ đại. Với sự thông minh và cấu tạo cơ thể được sinh ra để trở thành quái vật thống trị đại dương, Megalodon gần như không có đối thủ. (Nguồn: Genk) 2. "Cỗ máy khát máu" Megatherium: là một chi lười đất, sống trên cạn. Loài này có thể nặng đến 5 tấn, có kích cỡ như một con voi và sống vào khoảng 2 triệu đến 8.000 năm về trước. (Nguồn: Báo Dân trí) Hóa thạch về loài này được tìm thấy khá đầy đủ. Nhờ đó các nhà khoa học đã có thể phân tích cấu trúc sinh học của Megatherium để rồi xếp vào hạng chúng vào hàng ngũ "cỗ máy khát máu" thời cổ đại. (Nguồn: britannica.com) 3. Quái vật bay Quetzalcoatlus: quán quân của loài ăn thịt biết bay thuộc về loài Quetzalcoatlus. Loài này có nhiều mô phỏng khác nhau về, dựa trên kích thước của các hóa thạch. (Nguồn: Báo Dân trí) Nếu như Megalodon thống trị dưới nước, thì Quetzalcoatlus được xem là ông vua bầu trời, và ít khi có kẻ địch nào có thể chống lại được. (Nguồn: KhoaHoc.tv) 4. Rắn khổng lồ Titanoboa: loài rắn cổ đại kinh dị nhất trong lịch sử từng được ghi nhận là Titanoboa. Loài này từng sinh sống khoảng từ 60 tới 58 triệu năm trước, trong thế Paleocen (hay thế Cổ Tân). 5. Thú săn mồi khổng lồ Mosasaurus: loài Mosasaurus được coi là thú ăn thịt dưới biển to nhất thời kỷ phấn trắng. Đầu của nó khá giống với cá sấu, dài trên 18m và hàm răng có đến cả trăm chiếc sắc nhọn.\ 6. Quái vật Gorgonopsid: có ngoại hình như một quái vật đáng sợ, sống trong giai đoạn kỷ Permi muộn. Ngoài thân hình khổng lồ, hàm của khủng long Gorgonopsid có rất nhiều răng to lớn, sắc nhọn. (Nguồn: Tiền Phong) 7. Chim ăn thịt Phorusrhacidae: đây là loài chim khổng lồ ăn thịt ở Nam Mỹ, Loài này sống ở thời Miocen. Con chim có đầu to bằng đầu ngựa, mỏ quặp như mỏ chim đại bàng. Phorusrhacidae không "ngán" bất cứ sinh vật nào khi cơn đói của chúng tìm đến. 8. Cá heo cổ đại Thalattoarchon: là một quái vật biển có hình dạng giống như một chú cá heo khổng lồ. Loài động vật sở hữu một hộp sọ lớn và hàm răng to, sắc cạnh để bắt và cắt con mồi. Trên thực tế, nó có thể tấn công cả những con mồi lớn bằng hoặc lớn hơn nó. 9. Cá sấu cổ đại Sarcosuchus: có kích thước dài gần gấp đôi một con cá sấu hiện đại và nặng khoảng 8 tấn. Sarcosuchus có một cái mõm dài, chiếm tới 75% kích thước hộp sọ, với 35 chiếc răng ở mỗi bên hàm trên và 31 ở mỗi bên hàm dưới. (Nguồn: VTC News) 10. "Ông vua biển cả" Liopleurodon: là vua của những sinh vật biển sống ở kỉ Jura muộn. Chúng còn được biết đến với cái tên Predator X, không một sinh vật nào kể cả trên cạn lẫn dưới biển có thể sống sót được với một cú đớp của chúng. (Nguồn: Báo Dân trí) Mời quý độc giả xem video: Chân dung gây kinh hãi của siêu quái vật đầu rắn 100 triệu tuổi. Nguồn: Kienthucnet.

