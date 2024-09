Tóm được 'quái ngư' siêu khủng, cần thủ lập tức làm một việc

Cùng chuyến đi câu với cha mình, Wladis đã bắt được con " quái ngư" sau một trận chiến cam go kéo dài nửa giờ. Con cá hải tượng long khổng lồ sau đó đã được thả về tự nhiên. (Ảnh: Wladis Kucharski/Personal Archive) Trong một trường hợp khác cách đây không lâu, một cần thủ tên Fábio Baca cũng đã câu được con cá hải tượng long nặng 130 kg, dài hơn 2 mét trong một hồ nước gần sông Madeira, Brazil. Sau khoảng 30 phút chiến đấu với con "quái ngư", Fábio và đồng nghiệp Edmar đã kéo được con cá hải tượng long đến vùng nước nông nhưng không thể đưa nó lên thuyền do kích thước quá lớn. Sau khi chụp ảnh, con cá khổng lồ này được thả trở lại tự nhiên. (Ảnh: Người đưa tin) Trong thế giới động vật phong phú của rừng nhiệt đới Amazon, cá hải tượng long (Arapaima gigas) nổi bật như một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất và ấn tượng nhất. Với chiều dài có thể lên tới 4,5 mét và trọng lượng đạt 200 kg, cá hải tượng long không chỉ là một kỳ quan của tự nhiên mà còn là một phần quan trọng của hệ sinh thái và văn hóa bản địa. (Ảnh: en.wikipedia.org) Cá hải tượng long có cơ thể dài, vảy màu xám xanh, các vảy gần đuôi có màu cam hoặc đỏ. Đặc điểm nổi bật nhất của loài cá này là khả năng hô hấp không chỉ qua mang mà còn qua một bong bóng khí hoạt động như phổi, cho phép chúng hít thở không khí từ bề mặt nước. Điều này giúp chúng sống sót trong môi trường nước thiếu oxy của Amazon. (Ảnh: Nausicaa) Loài cá này chủ yếu sinh sống ở lưu vực sông Amazon và các nhánh của nó, bao gồm các quốc gia như Peru, Guyana và Brazil. Chúng thường được tìm thấy ở các khu vực rừng ngập nước trong mùa mưa và các hồ, kênh, sông, đầm lầy trong mùa khô. (Ảnh: Winder Lab) Cá hải tượng long là loài cá ăn thịt, chế độ ăn của chúng bao gồm cá nhỏ, động vật giáp xác, ếch và thậm chí cả chim. Chúng thường bơi theo nhóm nhỏ vào ban ngày và phải ngoi lên mặt nước để thở mỗi 5 đến 15 phút. (Ảnh: Nonindigenous Aquatic Species) Cá hải tượng long đạt đến độ tuổi sinh sản sau 4 đến 5 năm. Chúng xây tổ ở đáy sông khi mực nước thấp và con đực sẽ bảo vệ trứng cho đến khi nở. Mặc dù là một loài cá quan trọng trong văn hóa và thực phẩm của người dân bản địa, nhưng việc khai thác quá mức đã khiến số lượng cá hải tượng long giảm sút nghiêm trọng. (Ảnh: Zoo Leipzig) Hiện nay, cá hải tượng long được liệt kê trong sách đỏ IUCN với tình trạng thiếu dữ liệu, do khó khăn trong việc điều tra số lượng và giám sát sản lượng đánh bắt thương mại. Tuy nhiên, các nỗ lực bảo tồn đang được thực hiện để bảo vệ loài cá quý hiếm này khỏi nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Amazon Angler) Cá hải tượng long không chỉ là một biểu tượng của sự đa dạng sinh học mà còn là một minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Việc bảo vệ và duy trì loài cá này không chỉ giúp bảo tồn một phần quan trọng của hệ sinh thái Amazon mà còn giữ gìn một phần di sản văn hóa của người dân bản địa. (Ảnh: Wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cá chỉ Việt Nam có, vào Sách đỏ vì săn bắt bất chấp.

