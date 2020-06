Tốc độ iPad tăng “chóng mặt” nhờ 5 mẹo dễ không tưởng

Có thể nhiều người không biết rằng, giữ cho iPad luôn sạch sẽ không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng mà còn giúp iPad của bạn hoạt động năng suất và mượt mà trong thời gian dài. Hãy thường xuyên vệ sinh iPad bằng khăn chuyên dụng, chú ý làm sạch các cổng, loa,...bằng tăm. Khi iPad đã được vệ sinh xong thì cần cho vào ốp bảo vệ để giữ cho thiết bị luôn sạch sẽ, đồng thời chống rơi vỡ do vô tình một cách hiệu quả hơn. Thời gian sử dụng càng lâu, thì iPad càng dễ gặp hiện tượng chạy chậm do các vấn đề, bao gồm cả pin. Bạn có thể cải thiện thời lượng pin bằng cách: giảm độ sáng màn hình, vô hiệu hóa mọi kết nối không cần thiết và hạn chế ứng dụng làm mới trong nền… Hạn chế tối đa việc đặt iPad ở nơi có điều kiện thời tiết khắc nghiệt như quá lạnh hoặc quá nóng. Một mẹo nhỏ khác là nếu không sử dụng iPad trong vài tuần hoặc lâu hơn thì lưu ý đừng sạc đầy pin trước khi để chờ mà chỉ sạc tới 50% và tắt đi, sau đó nên sạc lại tới 50% sau mỗi 6 tháng. Apple thường xuyên phát hành các bản cập nhật phần mềm sửa lỗi và cải thiện hiệu năng tổng thể cùng với việc giới thiệu các tính năng mới. Và điều này phần nhiều sẽ đảm bảo cho hệ điều hành trên iPad nhanh hơn, máy cũng chạy mượt mà và an toàn hơn. Bạn có thể bật tính năng cập nhật hệ điều hành tự động cho iPad bằng cách truy cập menu Settings > General > Software Update > Automatic Updates và kích hoạt tính năng Automatic Updates sang trạng thái On. Một trong những mẹo đơn giản giúp bạn cải thiện tốc độ iPad là xóa những ứng dụng không cần thiết. Các ứng dụng không cần thiết sẽ chiếm nhiều dung lượng bộ nhớ của bạn, chưa kể còn có hình ảnh, nhạc, video … bạn đã tải xuống từ lâu vẫn còn lưu trữ trên máy. Mặt khác, giải phóng việc chiếm dụng bộ nhớ cũng góp phần quan trọng vào việc tăng tốc độ Ipad đáng kể. Hãy chuyển sang dùng bàn phím và bàn di chuột nếu màn hình iPad của bạn bị nứt hoặc bắt đầu có dấu hiệu phản ứng chậm lại khi chạm vào để tương tác trên màn hình. Ngay cả khi màn hình iPad không có sự cố gì thì đôi khi việc thêm một phụ kiện, đặc biệt là một bàn phím sẽ là một cách để thay đổi thói quen sử dụng thiết bị. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy như có một chiếc máy tính bảng hoàn toàn mới, sử dụng nhanh hơn và không cần phải thay thế. THỬ DÙNG IPAD THAY LAPTOP 1 TUẦN! | ThinkView

