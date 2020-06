Vài thao tác giúp tăng tốc độ iPhone đời cũ ít người biết

Đa số các bản cập nhật iOS mới thường giúp tăng tốc và cải thiện hiệu hiệu suất tổng thể trên thiết bị. Để thực hiện việc cập nhật, bạn chỉ cần truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Software Update (cập nhật phần mềm) và làm theo các bước hướng dẫn. Tuy nhiên, với những iPhone đời cũ thì nên tránh việc này để tránh làm chậm thiết bị.



Nếu đang sử dụng các thiết bị đời cũ (iPhone 5S trở xuống), bạn nên tắt bớt các hiệu ứng không cần thiết để tăng tốc thiết bị. Đầu tiên, người dùng hãy truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Accessibility (trợ năng) và tắt tùy chọn Reduce Motion (giảm chuyển động). Giống như con người, khi quá mệt mỏi vì phải xử lý một khối lượng công việc lớn, iPhone cũng cần được nghỉ ngơi. Việc bạn cần làm chỉ là bấm và giữ nút nguồn đến khi màn hình xuất hiện dòng chữ Slice to power off. Kéo sang phải để tắt máy rồi bật lại để sử dụng sau đó. Còn một cách khởi động lại nóng đó là bấm và giữ đồng thời nút nguồn và phím Home cho đến khi iPhone tự động tắt đi và khởi động lại. Xoá bộ nhớ đệm trong Safari. Trước khi thực hiện xoá dữ liệu, bạn cần đảm bảo rằng mình đã nhớ tất cả các mật khẩu. Quá trình này sẽ khiến bạn bị đăng xuất ra khởi các website mà mình thường truy cập. Ở “Settings”, tìm “Passwords & Accounts” và chọn “Safari”. Lúc này bạn sẽ thấy tuỳ chọn “Clear History and Website Data.” Điện thoại sẽ yêu cầu bạn xác nhận lại yêu cầu. Sau khi xác nhận, bộ nhớ đệm trong Safari sẽ được xoá. Xoá bộ nhớ đệm của các bên thứ 3. Nếu bộ nhớ trên điện thoại đã đầy, iPhone sẽ khuyến nghị những gì bạn nên “dọn dẹp” trong mục “iPhone Storage”. Tất cả những gì bạn cần làm là chọn “Show All” gần mục “Recommendations” để đọc hướng dẫn. Thay vì tắt các ứng dụng chạy nền, bạn hãy vô hiệu hóa tính năng Background Apps Refresh để hạn chế lượng RAM bị chiếm dụng. Để thực hiện, bạn cần truy cập vào Settings (cài đặt) > General (cài đặt chung) > Background Apps Refresh (làm mới ứng dụng trong nền) và tắt bớt các ứng dụng không cần thiết. Nếu cảm thấy ứng dụng nào chiếm quá nhiều bộ nhớ, bạn chọn Delete App (xóa ứng dụng), sau đó, truy cập vào App Store và cài đặt lại. Đối với phần hình ảnh và video, bạn nên tải tất cả lên đám mây để tăng bộ nhớ trong cho iPhone. Bên cạnh đó, người dùng cũng có thể ép thiết bị tự động làm trống bộ nhớ bằng cách mở ứng dụng iTunes Store, chuyển sang thẻ Movies và chọn vào một bộ phim bất kỳ, sau đó nhấn Rent hai lần và chờ một lát cho đến khi xuất hiện thông báo thiết bị không đủ dung lượng lưu trữ. Lúc này, bạn chỉ cần kiểm tra lại và sẽ thấy phần dung lượng còn trống trên iPhone đã tăng lên đáng kể. Tăng cường tín hiệu Wifi, Tín hiệu WiFi cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến tốc độ của iPhone, iPad bởi đa phần các nội dung hiện nay đều phải thực hiện thông qua Internet. Nếu iPhone, iPad hoạt động chậm chạp khi lướt web, bạn hãy cài đặt thêm các ứng dụng chặn quảng cáo để khắc phục tình trạng trên. Quảng cáo là nguồn thu nhập chủ yếu của các nhà phát triển nội dung, tuy nhiên, có không ít trang lại lạm dụng việc này và hiển thị quảng cáo tràn lan, che phủ toàn màn hình và không có nút tắt, chưa kể đến việc chèn thêm các quảng cáo độc hại để dụ người dùng nhấp vào.





