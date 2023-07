Tò mò vùng đất biệt lập nhất thế giới, hiếm người ghé thăm

1. Đảo Palmerston ở New zealand là hòn đảo ở tận cùng thế giới. Đây là một trong những vùng đất biệt lập và nhỏ bé ở Thái Bình Dương với rất nhiều rạn san hô nhô cao nên máy bay không thể hạ cánh được. Phương tiện duy nhất được sử dụng để đến đây là tàu biển. 2. Thị trấn Utqiagvik ở Alaska - Mỹ: Giống như nhiều thị trấn ở Bắc Cực, nơi đây trải qua nhiều hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt về nhiệt độ. Thiên nhiên khắc nghiệt vào mùa đông mang tới hiện tượng "ban đêm vùng cực" với 65 ngày liên tiếp chìm trong bóng tối. 3. Edinburgh of the seven seas, Saint Helena: Đây là vùng đất biệt lập xa xôi nhất trên Trái Đất, cách khu định cư gần nhất của cộng đồng khác là 2.173 km, nằm trên đảo Saint Helena. Năm 1961, toàn bộ dân cư đã rời đi do núi lửa phun trào, nhưng hầu hết họ đã quay trở lại và xây dựng lại nơi này vào năm 1963. 4. Siwa Oasis, Ai Cập: Cách Cairo, thủ đô của Ai Cập 5 giờ đi xe buýt, Siwa Oasis là vùng đất không thường xuyên được du khách ghé thăm. Sự cô lập khu vực ở giữa sa mạc phía tây đã giúp ngôn ngữ và nét văn hóa bản địa đặc trưng được bảo tồn rất tốt. Tới đây, bạn sẽ có cơ hội được bơi ở Cleopatra, một suối nước khoáng sang trọng cũng như thưởng thức olive và quả chà là. 5. Oymyakon, Nga: Đây là địa điểm lạnh nhất hành tinh với nhiệt độ trung bình âm 58 độ C. Để đến đây, bạn phải di chuyển quãng đường hơn 900 km trên chuyến bay từ Moscow đến Takutsk hoặc Magadan. Mọi thứ ở đây đều đóng băng. Bữa ăn của khoảng 500 cư dân địa phương điển hình bao gồm cá đông lạnh, thịt tuần lộc và đá viên máu ngựa với mì ống. Mời quý độc giả xem thêm video: Bí ẩn thành phố ngầm khổng lồ có sức chứa tới 20.000 người.

