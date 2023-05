Vùng đất khắc nghiệt nhất hành tinh hai triệu năm không một hạt mưa

Khi nhắc đến thung lũng khô, nhiều người thường mường tượng đến một cảnh quan nóng bức với khí hậu khô khan và nhiệt độ cao. Tuy nhiên, McMurdo, nằm ở vùng Nam Cực, lại là một vùng đất lạnh giá và khắc nghiệt đặc biệt. Với diện tích không dưới 4.800 km2, nơi này có ba thung lũng chính là Taylor, Victoria và Wright. Điều đáng ngạc nhiên là thung lũng McMurdo không chỉ là nơi khô nhất Trái Đất mà còn có những đặc điểm thiên nhiên tương tự như sao Hỏa, điều này cho phép NASA tiến hành các thử nghiệm quan trọng tại đây. Mức gió tại thung lũng cũng đạt tốc độ cao nhất trên Trái Đất, lên đến 320 km/h, tạo ra một môi trường khô hạn và không có sự xuất hiện của băng tuyết trong suốt 8 triệu năm qua. Mặc dù có một số hồ và sông tồn tại nhưng nước trong khu vực này bị cô lập dưới lớp băng dày đặc. Sông Onyx, với chiều dài 32 km, là dòng sông dài nhất Nam Cực và chảy qua thung lũng McMurdo. Thung lũng McMurdo được coi là vùng đất kỳ lạ nhất Trái Đất, không có sự sống tồn tại ngoại trừ vi khuẩn angelito, một loại vi khuẩn có khả năng tồn tại trong không gian vũ trụ. Thung lũng này mang vẻ đẹp độc đáo với những khối đá phủ đầy tuyết và màu nâu cát trên mặt địa hình, tạo nên một cảnh quan huyền bí, như một thế giới khác. Du khách có thể tham quan thung lũng Taylor, một trong những điểm du lịch nổi tiếng ở Nam Cực, với dòng thác máu độc đáo. Thác máu này được đặt tên theo hiện tượng nước chảy từ sông băng màu đỏ. Do nồng độ muối gấp 4 lần so với đại dương, nước ở đây không bị đóng băng. Màu sắc của nước cũng thay đổi do sự hiện diện của oxit sắt và hoạt động của vi khuẩn kỵ khí trong hồ, nguồn gốc của dòng suối. Tuy nhiên, việc du lịch đến thung lũng khô McMurdo không dễ dàng và không được khuyến khích tự tổ chức. Thay vào đó, du khách cần tham gia vào các chuyến tham quan du lịch kéo dài ít nhất 12 ngày đến Nam Cực, với giá tour khoảng 5.000 USD. Hầu hết các chuyến du lịch này xuất phát từ Ushuaia, một thành phố cảng ở phía nam Argentina, và thường được thực hiện trên biển. Mời quý độc giả xem video: Ngắm Trái đất đẹp mê hồn từ Trạm Vũ trụ quốc tế. Nguồn: Kienthucnet.

