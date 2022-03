Tìm thấy khối đá hàng nghìn tỷ đồng, chủ nhân ngày đêm nơm nớp

Một khối ngọc lục bảo cao 1,3 m nặng hơn 360 kg được tìm thấy ở sâu dưới mỏ Carnaiba, Bahia, Đông Bắc Brazil. Sau khi được phát hiện, khối đá này được bảo vệ tại một địa điểm bí mật. Tuy nhiên, vì trị giá của nó lên tới hàng trăm triệu USD nên chủ nhân của nó không thể ăn ngon ngủ yên mà phải sống trong sợ hãi. "Tôi không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về nơi cất giấu, cách nó được bảo vệ và tôi phải trả cho việc đó bao nhiêu. Điều duy nhất tôi có thể nói là khối đá được di chuyển thường xuyên đến những nơi an toàn khác nhau", người đàn ông này cho biết. Chủ sở hữu giấu tên cho hay, khối đá quý như vậy là rất hiếm vì kích thước và chất lượng tinh thể rất lớn. Phải mất hơn 1 tuần và sự hợp sức của 10 người mới đưa được khối Ngọc lục bảo khổng lồ nằm sâu 200 m nằm sâu dưới mỏ.Ngọc lục bảo với tên khoa học là Emerald được mệnh danh là Nữ Hoàng của các loại đá quý. Là một trong những loại đá được yêu thích được sử dụng trong hơn 4000 năm qua. Chúng sánh ngang với các loại đá quý khác như Kim Cương, Ruby, Sapphire, Ngọc Trai hay Cẩm Thạch… Ngọc lục bảo là một loại đá quý được khai thác trong tự nhiên, có mà xanh lục cho tới màu xanh lục hơi ngả sang màu lam. Do đá Emerald có màu xanh lục nên người ta coi đây là loại đá biểu tượng của mùa xuân, của sự sinh sôi nảy nở và hy vọng. Đá Emerald có màu dao động từ anh lục nhạt cho tới xanh lục đậm, đây vốn là màu mà bạn không thể tìm thấy ở các dòng đá tự nhiên nào khác chính vì thế người ta còn có tên gọi khác cho dòng đá quý này là ngọc lục bảo. Do đặc tính chịu nhiệt cao, chỉ bị biến đổi khi nhiệt độ lên tới trên 700 độ C chính vì thế màu sắc của ngọc lục bảo không bị biến đổi khi sử dụng trong thời gian dài, đây là điểm đặc biệt mà ít có dòng đá quý nào có được. Hiện tại ngọc lục bảo màu xanh lục đậm được nhiều người yêu thích nhất và có giá thành cao nhất. Màu sắc của đá Emerald phân bố không đều, có thể tập trung nhiều tại một vị trí hoặc phân tán khắp bề mặt đá. Hiện tại Colombia là nơi có trữ lượng ngọc lục bảo lớn nhất, chiếm tới 60% tổng sản lượng ngọc lục bảo khai thác được trên toàn thế giới với 6 triệu cara mỗi năm, đây cũng là quốc gia đi đầu về chất lượng của dòng đá cực kỳ quý hiếm này. Đá Emerald là một dòng đá quý, được hình thành qua hàng vạn năm trong lòng đất nên nó hấp thụ được nguồn năng lượng tích cực và sự tinh túy của đất trời nên rất tốt với người sử dụng. Đá Emerald là một dòng đá vừa có tác dụng làm đồ trang sức nhưng lại có ý nghĩa phong thủy chính vì vậy không phải bất kỳ ai cũng nên sử dụng dòng đá này. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THDT

Một khối ngọc lục bảo cao 1,3 m nặng hơn 360 kg được tìm thấy ở sâu dưới mỏ Carnaiba, Bahia, Đông Bắc Brazil. Sau khi được phát hiện, khối đá này được bảo vệ tại một địa điểm bí mật. Tuy nhiên, vì trị giá của nó lên tới hàng trăm triệu USD nên chủ nhân của nó không thể ăn ngon ngủ yên mà phải sống trong sợ hãi. "Tôi không thể tiết lộ bất kỳ điều gì về nơi cất giấu, cách nó được bảo vệ và tôi phải trả cho việc đó bao nhiêu. Điều duy nhất tôi có thể nói là khối đá được di chuyển thường xuyên đến những nơi an toàn khác nhau", người đàn ông này cho biết. Chủ sở hữu giấu tên cho hay, khối đá quý như vậy là rất hiếm vì kích thước và chất lượng tinh thể rất lớn. Phải mất hơn 1 tuần và sự hợp sức của 10 người mới đưa được khối Ngọc lục bảo khổng lồ nằm sâu 200 m nằm sâu dưới mỏ. Ngọc lục bảo với tên khoa học là Emerald được mệnh danh là Nữ Hoàng của các loại đá quý. Là một trong những loại đá được yêu thích được sử dụng trong hơn 4000 năm qua. Chúng sánh ngang với các loại đá quý khác như Kim Cương, Ruby, Sapphire, Ngọc Trai hay Cẩm Thạch… Ngọc lục bảo là một loại đá quý được khai thác trong tự nhiên, có mà xanh lục cho tới màu xanh lục hơi ngả sang màu lam. Do đá Emerald có màu xanh lục nên người ta coi đây là loại đá biểu tượng của mùa xuân, của sự sinh sôi nảy nở và hy vọng. Đá Emerald có màu dao động từ anh lục nhạt cho tới xanh lục đậm, đây vốn là màu mà bạn không thể tìm thấy ở các dòng đá tự nhiên nào khác chính vì thế người ta còn có tên gọi khác cho dòng đá quý này là ngọc lục bảo. Do đặc tính chịu nhiệt cao, chỉ bị biến đổi khi nhiệt độ lên tới trên 700 độ C chính vì thế màu sắc của ngọc lục bảo không bị biến đổi khi sử dụng trong thời gian dài, đây là điểm đặc biệt mà ít có dòng đá quý nào có được. Hiện tại ngọc lục bảo màu xanh lục đậm được nhiều người yêu thích nhất và có giá thành cao nhất. Màu sắc của đá Emerald phân bố không đều, có thể tập trung nhiều tại một vị trí hoặc phân tán khắp bề mặt đá. Hiện tại Colombia là nơi có trữ lượng ngọc lục bảo lớn nhất, chiếm tới 60% tổng sản lượng ngọc lục bảo khai thác được trên toàn thế giới với 6 triệu cara mỗi năm, đây cũng là quốc gia đi đầu về chất lượng của dòng đá cực kỳ quý hiếm này. Đá Emerald là một dòng đá quý, được hình thành qua hàng vạn năm trong lòng đất nên nó hấp thụ được nguồn năng lượng tích cực và sự tinh túy của đất trời nên rất tốt với người sử dụng. Đá Emerald là một dòng đá vừa có tác dụng làm đồ trang sức nhưng lại có ý nghĩa phong thủy chính vì vậy không phải bất kỳ ai cũng nên sử dụng dòng đá này. Mời các bạn xem video: Phát hiện kho báu tiền vàng cổ ở Miền Trung Israel. Nguồn: THDT