Tìm hiểu loài ngựa huyền thoại có thể sống ở âm 70 độ C

Ngựa Yakutia có ngoại hình khá lạ, chúng chỉ cao từ 140-145 cm nhưng có thể nặng tới nửa tấn do lớp mỡ dày và bờm nặng dài tới 10 cm. Vì sở hữu vóc dáng chắc nịch và chiếc bờm dài nên chúng còn được coi là phiên bản ngựa voi ma mút. Những con ngựa Yakutia có khả năng chịu được nhiệt độ thấp hơn nhiều so với bất kỳ giống ngựa nào khác ở bất kỳ đâu trên thế giới.Mùa đông ở Yakutia, vùng viễn đông của Nga, khá khắc nghiệt, trung bình là âm 50 độ C nhưng ở những khu vực như Verkhoyansk và Oymyakon, nhiệt độ có thể xuống dưới âm 70 độ C. Ngay cả những chiếc xe động cơ đáng tin cậy cũng khó có thể khởi động trong điều kiện thời tiết lạnh giá này. Nhưng đối với những chú ngựa bản địa trong khu vực này, nhiệt độ khắc nghiệt như vậy chúng vẫn có thể thoải mái sống cả ngày lẫn đêm ở ngoài trời. Ngựa Yakutia có thể di chuyển dễ dàng qua lớp tuyết dày, ngay cả trong điều kiện mà hầu hết các xe SUV đều gặp khó khăn và chở tới 300kg hàng hóa. Chúng cũng là một trong những loài ngựa kiên cường nhất, có thể làm việc tích cực lên đến 25-27 năm, trong khi trung bình chung của ngựa là 20 năm. Ngựa Yakutia có khả năng kiếm thức ăn bằng cách cào cỏ từ dưới lớp tuyết dày. Được biết, ngựa bản địa đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của Yakutia. Chúng là con vật đáng tin cậy cho người dân địa phương. Người dân địa phương cũng sử dụng ngựa như một nguồn cung cấp thực phẩm và da ngựa làm quần áo. Sau khi tiến hành nhiều phân tích, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng bộ gen của ngựa Yakutia có liên quan đến những con ngựa Mông Cổ, Fjord và Iceland, trong đó, rất có thể tổ tiên của chúng là ngựa Mông Cổ. Vì bản chất quý hiếm của nó nên ngày nay, nhiều nhà lai tạo ngựa đã tới đây để nghiên cứu và tìm cách nhân giống loại ngựa này.

