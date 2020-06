Điều ít biết về loài ngựa lùn đảo Jeju siêu lười nổi tiếng... "mê gái"

Nổi tiếng với những đồng cỏ xanh rì, không khí mát mẻ, là địa điểm lý tưởng để nghỉ ngơi và khám phá thiên nhiên, Jeju cũng được biết đến là ''thiên đường ngựa'' của Hàn Quốc. Hơn 50% số lượng ngựa của nước này được nuôi dưỡng và chăm sóc ở Jeju, trong đó có loài ngựa lùn vô cùng đáng yêu. Sở hữu ngoại hình có khá nhiều nét tương đồng với giống ngựa lùn Mông Cổ, ngựa lùn đảo Jeju có chiều cao ''khiêm tốn'' thậm chí là thấp. Chúng chỉ cao khoảng 1,4m, thân hình cân đối, ngực nở, bụng thon, chân to, bốn chân chắc khỏe, lông không quá dày, cổ nở Ngựa Jeju có nhiều loại khác nhau, mỗi loại khác nhau được xác định tùy thuộc vào màu lông của chúng như lông đen, trắng, nâu nhạt, pha hai màu,... Loài ngựa này phát triển tốt trong điều kiện khắc nghiệt do thể lực chịu được môi trường khắc nghiệt như nhiệt độ quá cao hoặc thấp. Chúng có khả năng tự thích nghi bởi vậy không cần nuôi nhốt mà được thả tự do và được người dân địa phương sử dụng làm vật kéo trong trang trại. Tuy nhiên khác với đa phần các giống ngựa, nhìn thì ''đẹp mã'' là vậy nhưng loài ngựa lùn Jeju nổi tiếng với tính cách lười biếng và vô cùng...mê gái. Để thúc giục những chú ngựa này làm việc, người dân không đánh đập, cũng không thể dỗ dành bằng đồ ăn mà phải tận dụng những con ngựa cái. Người dân đảo Jeju đã tạo ra một chiếc cối xay, buộc con cái lên phía trước để ''dụ'' các anh chàng ngựa đực. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ngựa cái, ngựa đực sẽ chịu đứng dậy làm việc như phục vụ cày bừa, kéo hay xay gạo. Những con ngựa Jeju từng suýt có nguy cơ tuyệt chủng bởi bị cho là không thực tế bởi sự xuất hiện của máy móc nông nghiệp mới và những phát triển trong phương tiện vận chuyển. Ngựa Jeju khoảng 3-4 tuổi mới đạt độ tuổi sinh sản và thông thường thời gian sinh sản của một con ngựa cái kéo dài trong 25 năm. Ngày nay người ta không chỉ sử dụng ngựa trên đảo Jeju cho mục đích nông nghiệp mà những chú ngựa này còn được đưa vào để phát triển du lịch. Đến với Jeju du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng, và trực tiếp ngồi trên lưng những chú ngựa Jeju tham quan khám phá thiên nhiên.

Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh oai nghiêm diễu hành trước Lăng Bác và Nhà quốc hội | VTV24. Nguồn: Youtube

