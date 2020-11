TikTok lọt top ứng dụng iPhone tốt nhất năm 2020

Tháng 12/2019, Apple đã trao cho ứng dụng chụp ảnh AI Spectre Camera danh hiệu Ứng dụng iPhone của năm. Spectre sử dụng công nghệ "learning machine" để chụp ảnh phơi sáng lâu giả lập như trên máy ảnh DSLR hoặc máy mirrorless. Ứng dụng này cũng hỗ trợ cho camera siêu rộng trên iPhone 11 và iPhone 11 Pro, tất nhiên là cho cả iPhone 12. Mặc dù được phát hành khá muộn vào năm 2016 nhưng TikTok nhanh chóng vượt mặt các ứng dụng khác. Cuối năm 2019, ứng dụng này đã vượt 1,5 tỷ lượt tải xuống trên toàn thế giới trên App Store và Google Play, với hơn 600 triệu lượt tải xuống chỉ trong năm 2019. TikTok cũng là ứng dụng được tải xuống nhiều thứ ba trong năm 2019, sau WhatsApp và Facebook Messenger - xếp trước ứng dụng Facebook chính và Instagram. Apple đã giới thiệu dịch vụ đăng ký trò chơi Apple Arcade vào tháng 9/2019, với mức phí 5 USD/tháng. Danh mục hơn 100 trò chơi có sẵn dưới dạng ứng dụng có thể tải xuống cho hầu hết các thiết bị iOS từ dịch vụ trong App Store - từ các bản cập nhật của những trò chơi yêu thích hoài cổ như Pac-Man Party Royale và Frogger in Toy Town đến các trò chơi giải đố, trò chơi bí ẩn và trò chơi thân thiện với trẻ em. Disney Plus có khoảng 500 bộ phim và 7.500 tập phim truyền hình, bao gồm các tác phẩm kinh điển của Disney. Disney đã thực hiện một số thay đổi để cải thiện trải nghiệm phát trực tuyến, ứng dụng này buộc bạn phải chi ra khoảng 7 USD/ tháng để trải nghiệm toàn bộ dịch vụ cũng như các bộ phim. Các ứng dụng Apple TV - Nền tảng phát trực tuyến là nơi có bộ phim truyền hình nổi tiếng và một số chương trình gốc khác, tất cả đều có thể truy cập thông qua ứng dụng Apple TV, cung cấp giao diện thân thiện, dễ sử dụng. Bạn có thể đăng ký Apple TV Plus với giá khoảng 5-8 USD/ tháng hoặc trong ứng dụng TV của Apple trong App Store. Vào năm 2019, Harry Potter: Wizards Unite là trò chơi dựa trên ứng dụng thực tế tăng cường (AR) hot nhất, từ những người sáng tạo ra Pokemon Go. Trò chơi đặt người chơi chống lại các phù thủy hắc ám và các sinh vật ma thuật để cứu các nhân vật trong truyện Harry Potter. Bạn chơi bằng cách đi vòng quanh thế giới thực, theo bản đồ của trò chơi thông qua ứng dụng trên điện thoại của bạn. Trang web quảng cáo phân loại trực tuyến Craigslist đã xuất hiện từ năm 1995, nhưng thật điên rồ khi nó đã không có ứng dụng iOS cho đến tháng 12 năm 2019. Ứng dụng có giao diện đơn giản, không cầu kỳ gợi nhớ đến phiên bản trang web, nơi bạn có thể tìm kiếm mọi thứ từ việc làm để đồ đạc đến xe hơi để mua. Ứng dụng hiện đạt 4/5 sao và hơn xếp hạng 150 trong App Store.

