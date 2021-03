Tiểu hành tinh “tái hiện” quá trình hình thành sự sống trên Trái đất

Hầu hết các thiên thạch trên Trái đất đến từ các tiểu hành tinh loại S như Itokawa. Biết rằng nó có thể chứa các thành phần thiết yếu cho sự sống trên hành tinh của chúng ta là một bước tiến đáng kể trong sự hiểu biết về cách các điều kiện hình thành sự sống. Cho đến nay, hầu hết các nghiên cứu về vật liệu hữu cơ đều tập trung vào các tiểu hành tinh giàu carbon (lớp c). Khi xem xét một trong những hạt được mang về từ tiểu hành tinh Itokawa, một nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng, vật chất hữu cơ đến từ bản thân tiểu hành tinh đã phát triển theo thời gian qua các điều kiện khắc nghiệt bao gồm nước và chất hữu cơ từ các nguồn khác. Điều này tương tự như quá trình xảy ra trên Trái đất, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách thức các dạng hóa sinh trên cạn sớm nhất. Đó có thể chỉ đơn giản là một phần mở rộng của quá trình hóa học diễn ra bên trong nhiều tiểu hành tinh. "Những phát hiện này thực sự thú vị vì chúng tiết lộ những chi tiết phức tạp về lịch sử của một tiểu hành tinh và con đường tiến hóa của nó, rất giống với Trái đất tiền sinh học", nhà khoa học trái đất Queenie Chan từ Đại học Hoàng gia Holloway ở London cho biết. Itokawai là một tiểu hành tinh đá (hoặc silic), hoặc lớp S. Sau những nghiên cứu ban đầu về vật liệu của nó, nó cũng được cho là một loại đá chondrite thông thường - một loại đá không gian tương đối không bị biến đổi đại diện cho trạng thái nguyên thủy hơn của Hệ Mặt trời. Chan và các đồng nghiệp chỉ lấy một trong những hạt bụi này, một hạt rộng 30 micromet và tiến hành phân tích chi tiết cấu tạo của nó, bao gồm cả nghiên cứu về thành phần nước. Họ đã tìm thấy rất nhiều hợp chất carbon khác nhau, bao gồm dấu hiệu của các phân tử đa sắc bị rối loạn có nguồn gốc ngoài Trái đất rõ ràng và các cấu trúc của than chì. Chất hữu cơ được đốt nóng cho thấy tiểu hành tinh đã bị nung nóng đến hơn 600 độ C trong quá khứ. Sự sinh sôi của các chất hữu cơ nguyên thủy đã xảy ra trên bề mặt Itokawa sau khi tiểu hành tinh nguội đi. Tiểu hành tinh (hành tinh nhỏ) là những vật thể nhỏ bằng đá quay quanh mặt trời. Mặc dù nó quay quanh mặt trời giống như các hành tinh nhưng chúng nhỏ hơn nhiều so với các hành tinh và lớn hơn thiên thạch. Các tiểu hành tinh rất có kích thước rất khác nhau, dao động từ 975 km đối với 1 Ceres, trên 500 km đối với 2 Pallas và 4 Vesta, xuống đến các hòn đá có đường kính chỉ 10 m. Một vài trong số những tiểu hành tinh lớn nhất có dạng cầu rất giống các hành tinh thu nhỏ. Vì các hành tinh nhỏ hình thành cùng lúc với các vật thể khác trong hệ mặt trời của chúng ta, những tảng đá không gian này có thể cung cấp cho các nhà khoa học nhiều thông tin về lịch sử của các hành tinh và mặt trời.

