Tiết lộ thú vị về 'trái tim rỉ máu' của loài chim đặc biệt

Bồ câu Luzon (Gallicolumba luzonica) là loài chim rất nhát chỉ xuất hiện trên đảo Luzon của Philippines. Nguồn ảnh: Amusing Planet. Điều đặc biệt ở loài chim này, đó là một vệt đỏ chảy từ ngực xuống bụng, trông như máu ướt thấm lông. Vì vậy, chúng được gọi là bồ câu có " trái tim rỉ máu". Bồ câu Luzon có đôi cánh màu xanh dương pha xám nhạt. Mỏ chúng màu đen, đuôi ngắn và chân dài. Để quyến rũ bạn tình, bồ câu trống sẽ phồng ngực để khoe nhúm lông đỏ. Tuy nhiên, cả con trống và con mái giống nhau đến nỗi người bình thường khó mà phân biệt. Thức ăn của loài chim có "trái tim rỉ máu" này là các loại hạt, trái cây rụng và côn trùng nhỏ. Chúng dành phần lớn thời gian để tìm kiếm thức ăn. Tổ của chúng được làm trên những cây thấp, bụi rậm và cây leo, khá gần mặt đất. Chúng là loài chim khá nhút nhát, nên các nhà khoa học khó quan sát chúng trong môi trường sống tự nhiên. Không chỉ có "trái tim rỉ máu" đặc biệt, màu lông của chúng cũng rất đặc biệt. Tùy theo hiệu ứng ánh sáng, lông của chúng sẽ có màu tím, màu xanh hoàng gia, hay màu xanh lá cây, óng ánh rất đẹp. Điều đáng buồn là hiện nay, số lượng loài chim này đang suy giảm. Lý do là do nạn phá rừng lấy gỗ và mở rộng đất nông nghiệp đã khiến môi trường sống của chúng bị ảnh hưởng. Ngoài ra, do hình dáng đặc biệt của loài chim này, người dân địa phương thường săn bắt, bẫy loài chim để sử dụng làm vật nuôi. Có ba phân loài được biết. Gallicolumba luzonica luzonica được tìm thấy ở khu vực trung tâm và phía nam của đảo lớn Luzon, và các đảo Polillo nhỏ gần đó. Các phân loài của Gallicolumba luzonica griseolateralis được tìm thấy ở phía Bắc của Luzon trong khi Gallicolumba luzonica rubiventris chỉ được tìm thấy trên đảo Catanduanes. Gallicolumba luzonica rubiventris hay được gọi là Catanduanes bleeding heart chỉ có một mẫu duy nhất được thu thập vào năm 1971; Phân loài này là rất hiếm vì nó được cho là gần tuyệt chủng hoặc đã tuyệt chủng. Nếu không được bảo vệ tốt, số lượng của loài chim có "trái tim rỉ máu" này sẽ bị đe dọa.

