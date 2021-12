Tiết lộ: "Người ngoài hành tinh ra sức ngăn Mỹ thử vũ khí hạt nhân"?

Tiến sĩ Edgar Mitchell, phi hành gia Mỹ thứ 6 được làm việc trực tiếp trên bề mặt Mặt trăng từng khẳng định các tướng lĩnh cấp cao nước này đã tận mắt nhìn thấy phi thuyền của người ngoài hành tinh xuất hiện trong thời gian diễn ra các cuộc thử nghiệm vũ khí hồi thập niên 1940. Ông cho biết các vật thể lạ không xác định (UFO) này được nhìn thấy bay lượn lờ phía trên các buổi thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên trên thế giới do chính phủ Mỹ tiến hành vào ngày 16/7/1945 tại vùng sa mạc White Sands ở bang New Mexico. “Họ muốn tìm hiểu khả năng quân sự của chúng ta. Theo những gì tôi nắm được thông qua trò chuyện với các nguồn tin, rõ ràng người ngoài hành tinh đã cố ngăn chúng ta tiến hành chiến tranh và giúp duy trì hòa bình trên Trái đất”, ông Mitchell kể lại. Cựu phi hành gia người bang Texas còn nói thêm rằng các câu chuyện từ những vị chỉ huy tại các căn cứ tên lửa vào thế kỷ 20 đã củng cố cho lập luận của ông. “Các sĩ quan tại các căn cứ quân sự dọc Thái Bình Dương kể với tôi rằng các tên lửa thử nghiệm của họ thường xuyên bị UFO bắn hạ”, ông cho hay. Tiến sĩ Mitchell cũng khẳng định rằng công nghệ hiện nay của nhân loại vẫn chưa đạt đến độ “tinh vi” như của người ngoài hành tinh, đồng thời cảnh báo “nếu làm họ nổi giận, chúng ta có thể bị tiêu diệt”. Vào những năm 1950, Đại tá Ross Dedrickson đảm nhận trách nhiệm bảo trì vật dụng trong kho dự trữ vũ khí hạt nhân cho Ủy ban Năng lượng nguyên tử Hoa Kỳ (ACE), và làm việc với đội an ninh để kiểm tra sự an toàn của vũ khí, cùng nhiều công việc khác. Ông là một trong hàng trăm quân nhân tố giác đã xác minh xuất thân của mình. Lời khai của ông về UFO – đặc biệt là mối quan hệ giữa UFO và vũ khí hạt nhân – có thể được chứng thực bởi vô số thông tin và bằng chứng có sẵn. Trong một cuộc phỏng vấn, Dedrickson cho biết vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80 chính phủ Mỹ đã cố gắng kích nổ vũ khí hạt nhân trên Mặt Trăng nhưng đã bị ngăn chặn bởi người ngoài hành tinh. Ông cho biết: “Tôi cũng đã nghiên cứu về các sự kiện liên quan đến vũ khí hạt nhân, và trong số những sự kiện này là một vài vũ khí hạt nhân được phóng vào vũ trụ, đã bị những người ngoài hành tinh phá hủy… ...Vào cuối những năm 70 và đầu những năm 80, chúng tôi đã cố gắng phóng một vũ khí hạt nhân lên Mặt Trăng và phát nổ nó để thử các phép đo khoa học và những thứ khác, nhưng người ngoài hành tinh không chấp nhận điều này. Họ đã phá hủy vũ khí trước khi nó lên được Mặt Trăng”. Một báo cáo từ tháng 6/1959 do Trung tâm Vũ khí hạt nhân không quân công khai cho thấy mức độ nghiêm túc của kế hoạch này (được gọi là Dự án A119). Chính phủ Mỹ muốn điều tra khả năng của vũ khí trong không gian để nhận thức sâu sắc hơn về môi trường không gian và việc kích nổ các thiết bị hạt nhân trong không gian. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

