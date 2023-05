“Tiên dược” 7 năm nở 1 lần, nhà giàu thi nhau tìm mua

Hoa sen tuyết, hay còn gọi là tuyết liên, là một loại thực vật được tìm thấy ở các vùng núi cao tại Trung Quốc. Tuyệt phẩm này không chỉ đẹp mắt mà còn có giá trị y học vô cùng quý giá. Chính vì thế, Hoa sen tuyết trở thành một trong những " tiên dược" đắt đỏ và có tiền cũng khó mà mua. Hoa sen tuyết thuộc họ Cúc, thân thảo cao khoảng 15-35cm. Chúng có hình dáng giống như bắp cải với lớp lá màu xanh bao bọc quanh những cánh hoa trắng mỏng ánh vàng, xoăn nhẹ. Nhuỵ hoa có màu tím sẫm. Hoa sen tuyết sống trên những ngọn núi tuyết thuộc dãy Himalaya, vùng núi Thiên Sơn, Tân Cương, Trung Quốc. Vì thế cây còn có tên là Thiên sơn tuyết liên, nghĩa là hoa sen trên núi tuyết cao ngất trời. Hoa tuyết liên thường sống ở độ cao khoảng 3500-4000 so với mực nước biển, quanh năm bao phủ bởi tuyết trắng. Cây phát triển trong các kẽ nứt của các vách đá, sườn núi cheo leo, những nơi mà các loại hoa khác không thể tồn tại. Hoa sen tuyết được mệnh danh là bách thảo chi vương, tức vua của trăm loài dược thảo, được ví như "tiên dược" giúp nuôi dưỡng làn da trở nên mịn màng, căng bóng hơn, ngăn ngừa lão hoá. Đồng thời, nó còn có tác dụng phòng chống và hỗ trợ điều trị ung thư. Hoa sen tuyết Thiên Sơn sau khi sấy khô còn có thể dùng để nấu rượu, pha trà, giúp giải tỏa mệt mỏi, áp lực và giảm các bệnh về tim mạch. Chúng là vị thuốc bổ và dược liệu cao cấp có thể trị thận hư, đau thắt lưng, trừ phong thấp, giúp thông kinh, hoạt huyết. Hạt tuyết liên nảy mầm ở nhiệt độ 0 độ C, sinh trưởng trong điều kiện 3-5 độ C và có thể chịu được lạnh -21 độ C. Thời gian để hạt nảy mầm chừng 8 tháng nhưng phải mất 5 – 7 năm, cây mới ra hoa. Chỉ có 5% số hạt có thể nảy mầm nhưng 1 bông hoa lại có tuổi thọ đến 8 tháng. Do đặc thù của môi trường sinh trưởng và giá trị dinh dưỡng nên sen tuyết Thiên Sơn đặc biệt quý hiếm, khiến giá thành tương đối cao. Hoa sen tuyết được nhiều người Việt "mê mẩn" . Hoa bán theo trọng lượng từng bông với nhiều mức giá khác nhau. Trung bình bông 25g có giá 600.000 đồng/bông, 50g là 2.000.000 đồng/bông, 80g là 4.000.000 đồng/bông. Nếu mua theo cân thì giá trung bình dao động từ 80-100 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, vì số lượng Hoa sen tuyết có hạn và tình trạng khai thác trái phép, loài cây này đã trở thành loài bị đe dọa. Chính vì thế, nhiều tổ chức và chính phủ đã lên tiếng bảo vệ Hoa sen tuyết, giúp giữ gìn tài nguyên và ngăn chặn tình trạng khai thác trái phép. Năm 2007, Tân Cương đã công bố tuyết liên là bảo vật cấp quốc gia cần được bảo tồn. Chính quyền Trung Quốc cũng đã triển khai nhiều biện pháp chặt chẽ để bảo vệ loài thực vật quý báu này. >>>Xem thêm video: Kỳ lạ cây đơn độc mọc trên đảo muối giữa Biển Chết.

